La Xiqueñada será supervisada por la Fiscalía: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) sería la encargada de supervisar La Xiqueñada durante las festividades en honor a San María Magdalena.Y es que dijo desconocer sobre el supuesto anuncio del alcalde Luis Yoval Maldonado, de que se soltarían 24 toros durante este tradicional evento y reiteró que son temas que ve la instancia ministerial."Yo no sé todavía del evento, no hemos tenido ninguna solicitud. Recuerden que el tema lo supervisa la Fiscalía. Todavía no sé del tema, déjeme analizarlo", expresó el mandatario veracruzano al ser cuestionado sobre el tema.Sobre si estaría de acuerdo con que se haga esta actividad con los animales, a los que las personas desafían mientras deambulan por las calles del Pueblo Mágico, reafirmó que a la FGE le corresponde supervisarlo.Cabe recordar que la pandemia de COVID-19 obligó a la suspensión por dos años de La Xiqueñada, que ahora regresaría con estrictas medidas para proteger a los animales, pese a la polémica que genera, sobre todo en grupos animalistas, la suelta de toros por las celebraciones a su santa patrona.En redes sociales se difundió el anuncio de la "Capea 2022", prevista para realizarse el 22 de julio a las 12:00 horas, con la participación de 18 toros provenientes de Michoacán y con estricta protección a los animales "Van a ser 18 toros en la misma parte de la calle, dividida en 3 secciones, los toros vienen de Michoacán y son toros de arriba 400 kilos porque así nos lo pide el Reglamento que se hizo de protección animal", expresó uno de los organizadores al tiempo que aseguró que al primer acto de maltrato, se suspendería totalmente el evento.