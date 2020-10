Labor de institutos e investigadores con fideicomisos dejó mucho que desear, opinan

El presidente de la Academia de Investigación del CBTIS 165 “Leona Vicario” en Coatepec, Manuel Guevara Huerta, consideró que, aunque algunos institutos e investigadores han sido beneficiados con fideicomisos, sus aportaciones “dejan mucho que desear”.



“Nuestros investigadores son sagrados que se han dormido en el sueño de los justos, están en otros temas que no tienen que ver con la realidad de lo que la sociedad necesita”, expuso.



El Doctor en Biología opinó que hay investigadores que han dejado de lado problemáticas actuales que preocupan y que están afectando, como el caso del medio ambiente, el calentamiento global, el cambio climático, los problemas de deforestación y la contaminación en todas sus versiones.



Al ser cuestionado sobre la posible desaparición de fideicomisos a la Ciencia y Tecnología, dijo confiar en que estos recursos se hagan llegar a través de otro medio, al mismo tiempo que se haga una “depuración” y ajuste en el área.



"Por una plática que tuve con el delegado federal, probablemente desaparezca de manera conceptual. Lo que buscan hacer es asignar fondos a quienes realmente estén investigando y aportando, porque es sabido que hay muchas asignaciones, becarios con buenos salarios como investigadores y sus aportaciones dejan mucho que desear y sobre todo no aplican a resolver problemáticas que ya son añejas y que recientemente nos están pegando mucho".



“Si lo hacen como me comentaba el delegado ─que empiecen a restringir salarios de investigadores que no producen─, entonces podemos tener mayores aportaciones con rumbo y con dirección, dirigidas a lo que hace falta”, detalló.



Asimismo, admitió que siempre se requieren recursos para el área de Ciencia e Investigación pero destacó que no hacen falta salarios elevados si las aportaciones son nulas.



“Con un salario cómodo que nos permita seguir trabajando, el principio ético de un investigador siempre es que siempre salimos poniendo pero sí se requieren recursos”, finalizó.