En la colonia Ejido Primero de Mayo Norte, en Boca del Río, un delincuente armado con pistola asaltó la refaccionaria “Apymsa”, a donde se movilizó personal de la Policía Naval, Estatal y Municipal de Boca del Río.



El atraco ocurrió la noche de este jueves, en la avenida Paseo Ejército Mexicano en la colonia citada, cuando empleados fueron sorprendidos por el desconocido armado.



El asaltante se puso nervioso y no sabía qué hacer pero los afectados optaron por no arriesgarse.



El hombre traía un arma de fuego, por lo que le entregaron unos 10 mil pesos y un teléfono celular, después salió corriendo.



Al punto se aproximaron Policía Naval, Estatal y Municipal de Boca del Río para tomar conocimiento y realizar la búsqueda del responsable, sin resultados positivos.



En dicho asalto no hubo víctimas, ni crisis nerviosa de los empleado, sólo la pérdida del dinero de las ventas.