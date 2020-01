Ladrones dejan sin tuberías a restaurantes de Veracruz-Boca del Río

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Veracruz y Boca del Río, Santiago Martínez Dordella, afirmó que en lo que va del año se han registrado el robo de tubería a dos restaurantes de la zona conurbada.



Se trata de un nuevo ilícito de los que son blanco los establecimientos, en los que cortan las tuberías de cobre, lo que da la percepción de que la inseguridad ha aumentado.



"La realidad pareciese que hay un incremento, tenemos reporte de tubería en las azoteas, hemos tenido un par de reportes, esta situación no la habíamos visto antes en este mes, en lo que va de esta dos semanas en la cámara por lo menos dos personas que han tenido robo a tuberías", dijo.



Martínez Dordella, afirmó que desde la CANIRAC están incentivando a los socios a que interpongan las denuncias ante la Fiscalía General de Veracruz, porque muchos de ellos, solo externan que son victimas de los delitos, pero no acuden ante las autoridades.



"A lo mejor llegan en el chat, pero no hay una denuncia, como por ejemplo el robo de tubería no solo que lo denuncie en el chat de socio, si no que vaya y denuncie y las autoridades sepan qué tipo de delitos".



Tanto la CANIRAC como otras organizaciones empresariales están trabajando en una agenda que presentarán a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública para que sea considerada en las estretegias de seguridad.



Para el sector restaurantero, pese a estos incidentes, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se encuentra en bajo nivel de inseguridad en comparación al resto del Estado.



"Estamos haciendo entre cámaras para empezar hacer la agenda, ya estamos planeando reunirnos con diferentes autoridades del área de seguridad. Lo único que vamos a hacer es informarnos, estar más atentos de la información para poder comunicarla y poder ver si tendremos estrategia que coadyuve a mejorar la situación de seguridad".