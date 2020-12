Ladrones en moto asaltan a 2 hombres que acababan de retirar dinero, en Veracruz

Dos hombres fueron asaltados tras retirar dinero de un banco en plaza Las Palmas en la colonia Cristóbal Colón en la ciudad de Veracruz, dinero que iba a ser utilizado para la compra de una nueva motocicleta. Los bandidos se llevaron unos 74 mil pesos en efectivo.



Esto se dio la tarde de este miércoles, cuando Héctor R. de 40 años de edad y su yerno Óscar C. H. de 29 años de edad, acudieron a retirar 19 mil pesos del banco Bancomer.



Este dinero lo iban a juntar con los 55 mil pesos que traía Héctor R. en su automóvil marca Ford, pues el yerno iba a comprar una motocicleta.



Una vez que retiraron los 19 mil, se fueron en su coche sobre la avenida de Yáñez y Cuauhtémoc donde los intervinieron dos hombres a bordo de una motocicleta, de color blanco.



A punta de pistola les ordenaron que les dieran el dinero que acaban de retirar. Además que lograron dar con los 55 mil que ya llevaban. Incluso también se llevaron sus celulares.



Los agraviados llegaron a las calles República de Santo Domingo y República de Puerto Rico, donde pidieron ayuda a los elementos preventivos.



La Policía Naval y Municipal auxilió a los agraviados e iniciaron un operativo, sin dar con nadie.



A decir de los afectados, antes de pasar al banco entraron al cajero automático a consultar el saldo e imprimieron el ticket.



Al llegar a ventanilla, la cajera les dijo que no podían hacer el retiro por que la tarjeta estaba dañada, lo cual sostiene Óscar que no era cierto, sin embargo tuvieron que pasar a un módulo para cambiarla. Allí les rompieron la vieja y minutos después pudo retirar el dinero.