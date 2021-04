Ladrones roban cableado en primaria de Veracruz Puerto y la dejan sin luz

Una escuela más fue robada en el puerto de Veracruz, ahora la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", de la Unidad Habitacional Las Brisas, fue blanco del hurto de los cables de energía eléctrica, dejando sin el servicio a todo el plantel.



El reporte de los vecinos fue alrededor de las 5 de la mañana, quienes dieron aviso del movimiento irregular en las instalaciones del plantel y dieron aviso a las autoridades.



En esta institución son alrededor de 550 alumnos de los dos turnos los inscritos y que requerirán obras de rehabilitación en todo el sistema de energía.



Según relatan los docentes, los ladrones bajaron los interruptores de energía para sustraer del sistema subterráneo el cable para llevarse varios metros.



En este atraco, no hubo ingreso a los salones, sólo se concentraron en cortar el cableado.



De acuerdo a los vecinos, la escuela había sido limpiada hace unos días previo al regreso a clases presenciales que se anunció por parte de las autoridades y ahora no contarán con el servicio de energía eléctrica ante la falta del cableado.



“Arrancaron todos los cables, destruyeron todos los registros, los contactos están sin tapa y dejaron todo un desastre. Los docentes ya se estaban preparando para el regreso a clases pero se encontraron con esto. Ya fueron a presentar la denuncia y tenemos que esperar que Espacios Educativos se encargue pero sabemos que hay muchas escuelas robadas y no habrá dinero que alcance”, comentó Esperanza, una de las vecinas.



Cabe destacar que según las autoridades municipales durante este periodo de contingencia han sido robados cerca de 80 planteles tan solo en la ciudad de Veracruz.



Cabe resaltar que las escuelas más afectadas son las ubicadas en las colonias de la zona norte de la ciudad, aunque también se han registrado robos en las escuelas del centro.



Además del mobiliario y equipos, los ladrones se han llevado desde cableado de cobre, tubería de cobre y bombas de agua, lo que afecta directamente a los alumnos y la economía de los padres, complicando aún más el regreso a clases presenciales que se espera sea en el próximo ciclo escolar.



Tanto padres de familia como directivos piden la ayuda a las autoridades para restablecer el servicio porque ante el anuncio del regreso a las clases presenciales, el plantel no estará en condiciones para recibir a los alumnos.



La escuela "Nicolás Bravo" se ubica en la avenida Veracruz, en la zona norte de la ciudad.