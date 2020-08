Laguna Verde es “una cafetera vieja” y le dieron 30 años más de vida: Experto

A lo largo de 30 años, la Central Nuclear de Laguna Verde ocultó por igual accidentes como contratos de servicios y obras, acusó el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Salas Mar.El físico-matemático y extrabajador de la nucleoeléctrica, recordó un percance ocurrido hace 14 años, el 8 de marzo de 2006, cuando el reactor 2 estuvo “a la deriva”.“En ese entonces (el hoy exgobernador) Fidel Herrera Beltrán andaba de visita en Panamá y tuvieron que hablarle de que había un descontrol del reactor. Ocurrió el 8 de marzo de 2006 a las 9:30 horas”, dijo.Salas Mar afirmó que este ha sido el evento “más serio” en la historia de Laguna Verde, al grado que por primera vez se activó el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE) y respondieron todas las fuerzas, desde Bomberos hasta el Ejército.“Son muchas las instituciones que se activaron, afortunadamente después se controló y no pasó a mayores”.Además, Salas Mar advirtió de las descargas de agua contaminada al Golfo de México, en la costa de Alto Lucero."Y se han caracterizado por los desfalcos y en mi opinión, el más grande que yo conozco, es el de la repotenciación de los reactores, el cual el monto defraudado es por mil millones de dólares porque Iberdrola no hizo bien unos trabajos".Afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no presentó queja por incumplimiento de contrato por la obra y dijo sospechar de la filtración de información de la CFE a la contratista para ganar la licitación por encima de General Electric y Westinghouse.“En mi opinión, (Laguna Verde) es una cafetera vieja que siempre ha enfrentado problemas, no existen refacciones de unas válvulas que no se encuentran y aún así le dan 30 años más de vida”.Bernardo Salas cuestionó la declaración del Coordinador Corporativo de Laguna Verde, Héctor López Villarreal, quien dijo que nadie de los trabajadores de la planta ha sufrido contaminación en su cuerpo.Añadió que investigaciones periodísticas advierten que personal de la Central sí experimentaron radiación, e incluso, una trabajadora ingirió material radiactivo Salas Mar acusó que ha habido muertos, entre ellos José Luis López Islas y Félix Rafael Ortega Domínguez, ambos por la exposición a la radiación.“El hecho que quieran ocultar, que lleguen a arreglos económicos y demás no quiere decir que no haya problemas en Laguna Verde”, dijo.