Laguna Verde oculta paros por fugas radioactivas, aseguran

Las fugas de material radioactivo están afectando severamente la salud de los trabajadores de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, advirtió el extrabajador, investigador y académico de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Salas Mar.



El especialista afirmó que el año pasado, una trabajadora ingirió material radioactivo y aunque se le hicieron muestreos para determinar el daño a su salud, la jefatura de Laguna Verde pidió desechar estas muestras y hacer caso omiso a la situación.



Salas Mar explicó que estas sustancias pueden provocar cáncer en el organismo, pues pudo haber ingerido emisores Alfa que son altamente peligrosos para la salud.



“El año pasado, una trabajadora ingirió material radioactivo. Lo inhaló y se lo comió. Esta persona le hicieron muestras de la nariz y en la boca pero el jefe dijo: ‘tiren esas muestras’ y las desecharon. Ya no se supo si incorporó emisores Alfa, que son los más peligrosos cuando están dentro del organismo. (…) Si se quedan dentro del organismo, le van a causar cáncer, ya sea dentro del pulmón, estómago o por donde hayan pasado. Los emisores Alfa dentro del organismo son los mas peligroso y desecharon esas muestras”, dijo.



Salas Mar señaló que apenas el pasado 30 de noviembre de 2019, hubo otro paro de emergencia por fuga de material radioactivo, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) notificara al respecto.



No obstante, advirtió que extraoficialmente tiene conocimiento que hubo trabajadores contaminados.



“No se sabe qué tanto salió al medio ambiente; (…) sería sano que a estos nuevos trabajadores que recientemente se contaminaron, sería bueno hacerles análisis para saber si tienen contaminación Alfa. (…) De lo que sí se habla es que hubo trabajadores contaminados”.



El experto adelantó que pedirá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el registro de estos paros para conocer la magnitud del daño.



Asimismo, lamentó que las autoridades desestimen los casos de trabajadores afectados, reiterando que la nucleoeléctrica no cumple con los estándares de calidad y seguridad internacional necesarios para operar.



“La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos no aprobó la autorización para renovar la licencia del Reactor I, debido a las deficientes condiciones que presenta, sin embargo, las autoridades mexicanas hicieron caso omiso a esto. El contenedor primario y la alberca de supreción tienen grietas, por las que pueden presentarse fugas, en Estados Unidos sólo les aceptan que tengan un paro de emergencia, Laguna Verde tiene hasta 13 paros de emergencia al año (...) Hay contaminación que no se ve pero está", dijo.



Salas Mar afirmó que si no se atienden las deficiencias que tiene esta planta, podría darse un accidente de magnitudes catastróficas.



“El accidente máximo que puede enfrentar una central nuclear VWR General Electric, como la de Laguna Verde, es un LOCA, (Loss-of-Coolant Accident), una pérdida de refrigerante. Entonces, se fundiría el núcleo y habría una emisión al medio ambiente que podría contaminar el 70 por ciento del territorio nacional y llegar hasta Texas; es un estudio hecho por los franceses”, dijo.



La Central Nuclear de Laguna Verde es la única central nuclear de generación eléctrica que existe en la República Mexicana, cuenta con una capacidad de 1640 MW instalada en dos unidades generadoras de 820 MW eléctricos cada una.



La Secretaría de Energía otorgó las licencias para operación comercial a la Unidad 1, el 29 de julio de 1990 y a la Unidad 2 el 10 de abril de 1995; esta central es propiedad de la CFE y es operada y administrada por la misma, a través de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.