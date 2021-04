Laguna Verde volvió a tener fallas en noviembre y diciembre pasado

Un informe emitido en enero de 2021 por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, evidenció dos situaciones de fallo en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde los días 17 de noviembre y 1° de diciembre de 2020, derivado de la carga de combustible y de pruebas de válvulas.Con lo anterior, suman cuatro los incidentes presentados en dicha instalación en el segundo semestre de 2020, luego que el 20 de diciembre, por un error humano, Laguna Verde registró un “apagón” y éste disparó las alarmas en los sectores bb14-A1 y 1-5 con pérdida de energía exterior.El 3 de septiembre, igual con el proceso de recambio de combustible, en Laguna Verde se registró una situación de riesgo “naranja” , esto es a un paso del máximo nivel de vulnerabilidad para la nucleoeléctrica.De acuerdo con el documento de 46 páginas de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), el 17 de noviembre de 2020, a las 1:07 horas, se realizó la transferencia de alimentación manual de los buses 2A, 2B y 2C del transformador principal al transformador de reserva.En una operación de rutina, el personal inició el retiro del aislamiento térmico de la cabeza de la vasija del reactor a las 4:55 horas de esa fecha; a las 5:13 se observó que durante el alineamiento de la división I del Sistema de los Recombinadores del Hidrógeno (2-T48) para realizar la prueba de razón de fuga, la válvula no permanecía abierta, ya que abría y cerraba continuamente, por lo que se suspendió la prueba.Esto motivó la notificación de evento reportable (NER-2-010/20) y tuvieron que pasar casi 20 minutos para que a las 5:32 horas quedara nuevamente en su lugar la cabeza de la vasija del reactor.La CNSNS advirtió que las acciones del personal de la planta no cumplieron con las Especificaciones Técnicas de Operación (ETO) 3.4.6.6, debido a que durante el alineamiento de los sistemas de recombinadores de hidrógeno, una válvula (la 2T48-FCV-4817A) no respondió a la señal de control.“Este evento fue debido a que durante el alineamiento de la división I del Sistema de lo Recombinadores de Hidrógeno (2-T48) para realizar la prueba de razón de fuga de la válvula 2T48-FCV-4817A de acuerdo con el procedimiento 2-VB-9746 se observó que dicha válvula no permanecía abierta (abría y cerraba continuamente), por lo que se suspendió la prueba”.El informe de inspección de la CNSN OR-04/20-LV2, además considera la Notificación de Evento Reportable 2-012-2020, durante una prueba de operabilidad con fecha 1° de diciembre de 2020 a las 12:30 horas.A esa hora, durante la prueba de operabilidad de las cargas explosivas de las válvulas del Sistema de Veneno Líquido en Reserva (2-C51), de acuerdo con el procedimiento 2-VB-9701 no actuó la carga de la válvula 2-C51B-J004A debido a que estaba dañado el conector.Este hecho motivó la Notificación de Evento Reportable (NER) 2-012/2020, ya que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear advierte que no se cumplió con las Especificaciones Técnicas de Operación (ETO) 3.4.6.3 por un fallo de la válvula explosiva 2-C51-Bj-004 del Sistema de Monitoreo de Trazo y Calibración.Otra situación que reportó la CNSNS fue la de fecha 21 de diciembre, con el “apagón” y un disparo del transformador principal, derivado de un error humano.Además, la Comisión reportó el evento de una volcadura de una pipa con gas butano con fecha 20 de noviembre de 2020, a la altura del Cerro de los Metates (municipio de Actopan) sobre la carretera 180 Cardel-Nautla y que podría provocar situación de riesgo en el Programa de Evacuación del Plan de Emergencia Radiológica Externo.El documento lo firma el jefe de Inspección, Jerson Sánchez Jaramillo, además de los inspectores Humberto Arámbula Salas, Luis Ángel Zagade Hernández, Josefina Eliza Mendoza Franco, César Castro Rendón, David Tabares López y Enrique Flores Cuamatzi; y se respalda con una lista de 51 trabajadores entrevistados en relación al evento.