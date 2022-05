Lamenta académico UV que docentes pierdan autoridad en las aulas

Por los conocimientos que trasmiten, los maestros siguen siendo un agente del cambio en todos los niveles, aunque su esfuerzo no lo es todo y se requieren más recursos al renglón de la educación, señaló Juan Roberto Mateos Crespo.En el marco del Día del Maestro, el secretario regional del sindicato del personal académico de la Universidad Veracruzana (UV) Región Poza Rica-Tuxpan, FESAPAUV, urgió a la clase política a ponderar que la educación es la base del desarrollo.“Los políticos vienen siendo hasta miopes porque no le apuestan a lo más importante, que es la educación, junto con la salud de un pueblo”, citó en entrevista tras recalcar que “la educación es la clave y es un derecho humano, pero también le deben dar más presupuesto en todos los niveles, es la palanca de desarrollo de un país”.Mateos Crespo, añadió que pese a que de alguna manera se ha deteriorado la imagen, pues la sociedad ha crecido bajo otros paradigmas, el maestro sigue siendo el verdadero transmisor no solamente de conocimientos, sino de valores.El académico mencionó que la disciplina que imponían en las aulas, incluso a partir de un varazo y otros castigos, produjo generaciones de buenos ciudadanos, medidas que ya no se aplican por cuestión de derechos humanos.Y aunque no defendió ese tipo de castigos, lamentó que se haya relajado la autoridad del docente, al grado que no pueden siquiera alzar la voz o impedir que un alumno esté utilizando el teléfono celular en las clases.