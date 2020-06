Lamenta Arquidiócesis de Xalapa que Gobierno “permitiera” vandalismo

El vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, lamentó que las autoridades hayan permitido el vandalismo en algunos inmuebles de la ciudad, incluyendo templos religiosos, el pasado lunes durante una protesta en contra de la represión policial.



"Esto se convirtió en una expresión de vándalos. Ante este hecho, nosotros lamentamos que haya sucedido esto y sobre todo lamentamos que se haya permitido que todos estos vándalos hicieran destrozos".



El padre Suazo consideró como algo extraño que una patrulla estuviera resguardando a los manifestantes y no se observara a elementos poniendo orden.



"Nos extrañamos que, por una parte, éstos hayan sido resguardados por una patrulla y por otro, que no haya habido ninguna persona encargada de salvaguardar el orden para detener a estos delincuentes o de proteger a la ciudadanía de esta situación. Es muy lamentable porque este tipo de expresiones violentas sólo siembran el pánico y el terror en la población. Prácticamente la ciudad fue secuestrada".



Señaló que sí hubo tiempo para que las autoridades reaccionaran ante tales hechos pero no se vio interés.



"No sé si habrá que recomendarles que se actualicen en cómo deben gobernar. Pero la autoridad puede usar la fuerza para contener el desorden y la violencia, no se puede evitar las manifestaciones porque eso es un derecho pero cuando una persona se manifiesta y agrede a los demás, agrede edificios, destruye los bienes, está faltando a la ley y no entendemos porqué no lo quiten resolver".



Para finalizar, comentó que harán las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los agravios y pintas en las iglesias de Xalapa, el Templo Expiatorio y la Catedral Metropolitana.