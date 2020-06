Lamenta CANACO que comercios de Veracruz Puerto no acaten suspensión por pandemia

Negocios del puerto de Veracruz no están atendiendo las recomendaciones y a pesar de que es primer lugar en casos de COVID-19, siguen abriendo sus locales, lamentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Antonio Mendoza García.



Precisó que en la zona del Centro Histórico, son pocos los que se mantienen operando pero en la zona de mercados y en las colonias alejadas, principalmente del sector informal, no han respetado el llamado de las autoridades.



Aun cuando se les han indicado los riesgos de sanciones, no han parado y ya es responsabilidad de cada uno.



"Hay gente que está abriendo pero es bajo su responsabilidad; ya se les advirtió", dijo.



Señaló que el sector informal, al no tener un ingreso seguro, se arriesga a continuar operando, aun con las restricciones sanitarias.



Mendoza García refirió que incluso el ambulantaje es por parte de quienes no han parado durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.



"No atienden este llamado porque continúan los hospitales al lleno, ellos están atendiendo las necesidades económicas, siguen abriendo. El sector informal es el que no ha parado, no me refiero al Centro Histórico, en la zona de mercados continúa el comercio formal abierto, son personas que no tienen ingreso seguro y dependen de las ventas".



Hasta el momento, con el reforzamiento de las medidas sanitarias, el sector comercio considera que es el peor momento para intentar regresar, por lo cual esperarán a que se les dé luz verde.