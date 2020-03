Lamenta Diputada negativa de ayuntamientos para informar sobre tiraderos a cielo abierto

La falta de respuesta de 36 ayuntamientos al ORFIS para informar sobre sus tiraderos a cielo abierto puede deberse a la simulación que hubo en los anteriores gobiernos, consideró la diputada local Margarita Corro Mendoza, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Congreso.



Recordó que el año pasado hizo un exhorto al ORFIS para solicitarles información a los 212 ayuntamientos para indicar de manera georeferenciada sus tiraderos a cielo abierto.



Consideró que, tras no dar respuesta, la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) debe haber iniciado un proceso no para sancionarlos, sino explicarles cómo se debe hacer.



Señaló que quienes no llevan a cabo una adecuada disposición de sus desechos no responden a los reclamos ciudadanos, y casi todos tienen tiraderos a cielo abierto.



Consideró que el problema más grave por no tirar adecuadamente la basura fue lo que se vivió con los municipios de Cuichapa y Omealca, que tiraron toneladas de desechos al río Blanco.



Indicó que estas situaciones en algún momento se tendrán que sancionar, pues no puede haber tiraderos a cielo abierto, ya que representa un problema de salud grave, pues hasta desechos biológicos puede haber ahí.



Comentó que para remediar esto se están realizando de manera conjunta con la PMA foros regionales en donde se explica a los alcaldes cómo pueden lograr recursos para instalar su propio relleno sanitario.