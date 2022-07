Lamenta PAN falta de cohesión en programas sociales federales

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, se pronunció por analizar el impacto y beneficio que han tenido los programas sociales del Gobierno Federal en atención a la pobreza en el país, ya que afirmó que estos han sido usados coercitivamente y con un propósito electoral."Los resultados no son cuantificables, sólo se otorgan por otorgar, no hay una cohesión de lo que se piensa hacer con eso y se le da un toque más de manera coercitiva o de yo te doy para que me ayudes, un clientelismo electoral en ese asunto y creo que hay que reorientar la política pública de los programas sociales", expresó en conferencia de prensa.Si bien dijo que hay programas que sí son necesarios, no se trata de darlos por darlos, sino que se tiene que analizar su impacto, criticando la eliminación de varios fideicomisos (el más reciente el Fondo Ambiental Veracruzano), y de acciones como las estancias infantiles que ayudaban a familias de escasos recursos.Salomón Molina criticó que ante la escalada de precios en combustibles como el Gas LP, la propuesta gubernamental del Gas Bienestar no tuvo éxito para frenar su costo y en la Ciudad de México, dónde se lanzó, por el contrario era vendido a un precio mayor que el de las empresas privadas."Más que una revisión, el asunto es qué es lo que vamos a proponer (...) La pensión para los adultos mayores ya está incluso en rango constitucional, precisamente fue el Gobierno del PAN el que puso ese tema. Más allá del tema lo que se necesita es reorientar, analizar y verdaderamente ver cuáles son propicios y cuáles no", ahondó.El líder panista en Veracruz acotó que en materia de seguridad y de crecimiento económico, México sigue estancado y los apoyos sociales de la Federación se ven más con un propósito electoral. "No hay visión de lo que se puede mejorar para que la economía vaya creciendo", cuestionó.En el tema político y ante la publicación de una encuesta en la que se ubica a MORENA con la preferencia ciudadana para los comicios federales de 2024, al igual que en Veracruz, frente a una eventual alianza del PAN-PRI-PRD; comentó que dichos sondeos responden a quien los pagó.En ese sentido, manifestó que el objetivo más allá de una posible coalición opositora es mantener la unidad interna de su partido, con ideas, visión y programas."Obviamente vamos a preparar el tema de la política pública, qué es lo que queremos para Veracruz, queremos primero el programa, después los nombres o partidos. Primero eso y después habrá muchos partidos que tendrán coincidencia con lo que se establezca en el programa de gobierno, y más que una alianza con los partidos políticos, la verdadera alianza es con la sociedad, los jóvenes, las mujeres, con los adultos mayores", refirió.