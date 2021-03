Lamenta Superdelegado falta de apoyo de Alcalde de San Andrés Tuxtla en jornada de vacunación

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusó al Alcalde de San Andrés Tuxtla de anteponer sus “intereses políticos” a los de la población adulta mayor de su municipio, ya que no colaboró para que la jornada nacional de vacunación contra el COVID-19 se desarrollara de manera digna en su municipio.



“Lamentablemente algunos municipios no están a la altura de los reclamos de la sociedad. Es pública la manifestación del Alcalde (Pérez Garay) de no colaborar como debería, anteponiendo esos intereses políticos. Eso no ayuda”, expresó en entrevista tras el inicio de la inmunización de los mayores de 60 años en aquella demarcación.



Huerta Ladrón de Guevara afirmó que los ayudaron más los munícipes cercanos y de otras corrientes políticas, como los de Alvarado y Lerdo de Tejada, que el de San Andrés Tuxtla.



“No quiso colaborar con la suficiencia, alegando cuestiones baladíes, como dicen los abogados. La verdad que la voluntad de apoyar no era apoyar al Gobierno, es apoyar al pueblo a que tenga condiciones dignas, eso estamos consiguiendo pero la causa es tan noble que muchos particulares están ayudando, autoridades de otros municipios están ayudando y lamentable (que Octavio Pérez no) pero ya el pueblo juzgará”, señaló.



Aseguró que el pueblo de ese municipio “confía mucho” en que el Gobierno Federal tiene una buena articulación con el Gobierno Estatal, con los voluntarios jóvenes, especialmente estudiantes y las infraestructuras educativas están sirviendo para salir adelante en la inoculación.



“Hay vacunas para todos, de acuerdo con los datos del INEGI se tiene la vacuna suficiente para vacunar a mayores de 60 años y obviamente que esos mayores sean de San Andrés”, reiteró.



Detalló que se está aplicando la vacuna de Sinovac, que tiene la misma garantía de seguridad y eficacia que las demás que ha adquirido México, siendo la más adecuada para zonas rurales, por no requerir protocolos de congelamiento tan extremos como otras.



Manuel Huerta se dijo confiado en que se alcanzará el color verde del Semáforo Epidemiológico de COVID-19 y se permanecerá otras dos semanas más, para que una vez se hayan vacunado a todos los adultos mayores y los docentes, a más tardar a finales de abril y principios de mayo, se retorne a la Nueva Normalidad.



“Siempre (hay que) recomendar que seamos prudentes porque ante la Semana Santa no se vayan a ir con la idea de que ya pueden irse a Roca Partida o al Salto de Eyipantla, Catemaco. No, muchos de fuera van a querer venir porque el confinamiento ha estado difícil, ya la gente quiere venir y ya iniciar y activar la economía. Sí, está bien pero hay que tener mucha prudencia y aguantar un poquito más”, pidió a la población.



Señaló que esta época religiosa es para un retiro espiritual en la casa.



“No (es) tanto andar en las playas y en esos lugares. Vale la pena que todavía la gente se cuide porque estamos en el amarillo para pasar al verde y no vaya a ser que nos regresen al naranja o el rojo. Todo el proyecto de prioridades que hay que es del amarillo al verde y dos verdes seguidos, vacunar docentes y ya nos vamos a la Nueva Normalidad con clases presenciales, que es lo que estamos buscando”.