Lamenta Trudeau no poder reunirse con AMLO y Trump en Washington

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló este lunes con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y le dijo que "lamenta" no viajar el miércoles a Washington para participar junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la celebración de la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio entre los tres países, T-MEC.



La Oficina del Primer Ministro de Canadá dio a conocer hoy el contenido de la conversación entre Trudeau y el Presidente mexicano, poco después de que se supiera que el mandatario canadiense no viajaría a Washington.



"El Primer Ministro lamentó no poder viajar a Washington esta semana y deseó al Presidente López Obrador una reunión exitosa con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", afirmó la Oficina del Primer Ministro.



Durante la conversación, los dos dirigentes también abordaron las inversiones en el sector de energías renovables, que se ha convertido en un controvertido tema entre los dos países desde que la administración mexicana decidió cambiar las regulaciones y dificultar las inversiones extranjeras en el sector.



"El Primer Ministro y el Presidente discutieron las inversiones en infraestructura de energía renovable para ayudar a luchar contra el cambio climático y apoyar el crecimiento económico", dijeron las autoridades canadienses.



En mayo, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, protestó ante el Gobierno mexicano por el cambio en las regulaciones que cancelan la construcción de proyectos de energía renovable en el que participan empresas extranjeras.



Esta posición fue reforzada en junio por una portavoz del gobierno canadiense que declaró a EFE que "las compañías canadienses han indicado que están preocupadas con las recientes medidas tomadas por el Gobierno mexicano que afectan sus inversiones en energía en México" y que "Canadá comparte esas preocupaciones, ya que las compañías canadienses han invertido cerca de 9.000 millones de dólares en el sector".



Con respecto a la entrada en vigor de T-MEC, Trudeau y López Obrador "mostraron su acuerdo en que la reciente entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio fortalecerá los profundos lazos económicos y la amistad entre Canadá y México y avanzará el desarrollo económico y social entre los dos países".



Ausente de la conversación entre los dos dirigentes es la situación de los trabajadores temporales mexicanos que trabajan en explotaciones agrícolas de Canadá y que están sufriendo elevadas tasas de infección de COVID-19.



Tres trabajadores mexicanos han fallecido y centenares han contraído la enfermedad tras llegar a Canadá.



Las organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores migrantes han denunciado la condiciones laborales y de vivienda en la que se encuentran y la falta de atención que las autoridades canadienses ejercen sobre los empleadores de los temporeros.