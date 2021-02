Lamentable la actuación del Estado en operativo en Orizaba: Abogado

Como lamentable consideró el presidente de la Barra de Abogados de Orizaba, Miguel Ángel Salazar Torres, la actuación del estado en el operativo para requisar armas a la Policía Municipal, pues se violentó el Estado de Derecho y las autoridades estatales sólo hicieron el ridículo.



Señaló que la corporación municipal de Orizaba no está exenta de tener malos elementos, como cualquier otra, incluso las propias policías estatales o federales, y se debe proceder contra ellos, pero manteniendo el Estado de Derecho.



Indicó que la visita del Gobernador el pasado miércoles bien pudo hacerla un día antes de la requisa de armamento a la Policía Municipal y no había necesidad tampoco de traer tantas unidades y un helicóptero, como si aquí fuera Coatzacoalcos o Poca Rica, donde hay mucho problema de inseguridad.



Agregó que tal parece que el jefe del Ejecutivo estatal no tiene buenos asesores jurídicos, pues éstos le debieron explicar el procedimiento a seguir para no incurrir en anomalías, y si él y los demás secretarios no saben de leyes, también podrían consultar a los colegios de abogados para que les dieran una asesoría.



Mencionó que es lamentable ver que llegue el mandatario y el secretario de Gobierno y que lancen descalificaciones al alcalde, pues no se ve bien y además el presidente municipal tiene el respaldo de los colegios y asociaciones de abogados, de los empresarios y de asociaciones civiles.



Agregó que se espera que este problema se solucione y la Policía Municipal retome la seguridad y no haya más zozobra.