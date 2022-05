Como lamentable fue calificado por el vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, que autoridades de salud almacenen medicamentos oncológicos cuando que los pacientes los requieren para no afectar su tratamiento."Es lamentable que por errores en la logística o en la toma de decisiones se acumulen estos medicamentos, que son indispensables para la vida de los niños o personas que necesitan este tipo de tratamientos de modo urgente y que la sociedad ha demandado desde hace tiempo".Añadió que situaciones de ese tipo ya no pueden ocurrir, además acentuó que ojalá esto haga reflexionar a quienes son responsables en la aplicación y distribución de estos para que se optimicen los procesos."Y para que sean personas que sepan del manejo adecuado de la logística, aplicación y distribución de ellos y así no se repita este error que repercute en la salud de los niños y de los beneficiarios de estos medicamentos".