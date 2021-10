Ante la queja del partido Movimiento Ciudadano (MC), de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE), les quitó una curul plurinominal para otorgársela a otro partido, el delegado estatal en funciones de presidente de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, insistió que así estaba en la fórmula establecida por el ente comicial.“Están en la fórmula que aplicó el OPLE, no es una cuestión que se invente de un día para otro, sino que de acuerdo a nuestra votación por cada partido político, es como el OPLE tiene que ir resolviendo”, manifestó.Agregó que sería un “cuento de nunca acabar”, si su partido, a quien le tocaban conforme a la votación ocho legisladores de representación proporcional, pero debido a su sobrerrepresentación sólo recibió cuatro; se va a las instancias jurisdiccionales a pelear que le den todas.“Nosotros vamos a respetar lo que el OPLE ha asignado (…) pero todos (los partidos) tienen su derecho de poder poder recurrir a los recursos que cada uno de nosotros tenemos, en el tema del PVEM, que fue con nosotros en alianza, de igual forma tiene las diputaciones que le corresponde de acuerdo a su votación. Si Marcelo, quien es su dirigente, quiere impugnar, le estaría quitando su lugar a una mujer”, insistió.Además, Ramírez Zepeta lamentó que MC esté peleando una posición para un hombre, cuando el acuerdo del OPLE permitió que una mujer de ese partido ocupara una curul en la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado.“El OPLE solamente lo que hizo ahí fue cambiar de género en las posiciones plurinominales, de un hombre, pusieron a una mujer. Si ellos quieren impugnar esa asignación es cuestión de ellos, pero qué lamentable que el partido favorezca una posición hacia un hombre, que ya le corresponde a una mujer”, criticó.El líder de MORENA en Veracruz negó que sea cierto que mujeres de su partido quedaron fuera de la asignación para favorecer a Juan Javier Gómez Cazarín, reiterando que si alguna se siente agraviada por ello, puede presentar una impugnación.“No hay mujeres que hayan quedado fuera, la verdad, están los compañeros y compañeras que nos alcanzan. Nosotros somos el partido que más mujeres postuló en las Alcaldías, en las Diputaciones Locales, de hecho se ganaron por mayoría relativa 11 mujeres y nueve hombres. Nosotros estamos tratando de apoyar con todo los derechos de las mujeres y apoyar a nuestras compañeras”, puntualizó.Refrendó que la ex candidata a la Diputación Plurinominal por su partido, Marcela Josefina Barroso Aguiar, está en la séptima posición de la lista, de allí que si pelea una posición, lo haría en detrimento de otra mujer.“Porque en toda serían de nosotros 13 diputadas, diez diputados y uno no binario. Si en dado caso que a nosotros por otras cuestiones, imagínese que otros partidos querían que MORENA pagara todas sus diputaciones plurinominales por mujeres, nos iríamos hasta 14 o 15 mujeres, nueve u ocho hombres y el no binaria, se nos complicaría, porque estaríamos sobrerrepresentados”, enfatizó Estaban Ramírez Zepeta.