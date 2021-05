Lamentan Bomberos de Coatepec falta de recursos

Los servicios de emergencias durante las noches y madrugadas han incrementado en los últimos días para el Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, ya que realizan hasta siete, indicó el comandante, Diego Solano Montano.



“En un día tenemos hasta 7 salidas en la noche, se disparó el trabajo en los últimos días”, acotó.



Y es que aseguró que esta situación los pone en “jaque” debido a que en estos servicios el gasto de gasolina supera la entrada de sus recursos, por ello señaló que la agrupación realiza una rifa de aparatos electrónicos para pagos esenciales como el combustible y el mantenimiento al parque vehicular.



“A lo mejor no alcance para uniformes, es algo complicado, esta rifa es para reunir recursos y pagar este tipo de cosas. Lo que más nos cuesta es la ambulancia y el combustible, no alcanza, ha habido muchos servicios sobre todo en la noche y madrugada, hay mucho enfermo y eso genera gastos”, detalló.



Abundó que la respuesta de la población ha sido positiva pues hay muchos que están ayudando a esta causa.



“Lo de la rifa no alcanza, pero es una ayuda que nos dan, estos aparatos electrónicos fue una donación. Hay una buena respuesta por parte de la población, la rifa será el próximo 15 de junio a las 6 de la tarde por la página en facebook en vivo”, finalizó.