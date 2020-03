Lamentan brigadistas contra incendios que no valoren su trabajo

Caminos accidentados, caminatas de hasta tres horas, fuego a veces incontrolable, es el panorama con el cual se topan los brigadistas, cuyo trabajo no es valorado por la gente a pesar de que su vida está en riesgo.



Raúl García Vázquez, jefe de Brigada de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en San José Pilancón, indicó que siempre arriesgan la vida cuando tiene que sofocar los incendios.



“Lo que hacemos nosotros es vigilar cuando se ven las fumarolas, checamos los puntos que ya están ardiendo y entonces nos coordinamos cómo le vamos hacer”, explicó.



Lamentó que los brigadistas cuiden el bosque, pero que las empresas que se benefician del agua no hacen nada por el cuidado de este. “Pero nosotros estamos arriesgando la vida porque de un momento a otro cambian los vientos, y quedamos encerrados en el fuego”.



Indicó que hasta el momento continúan teniendo el respaldo de la CONANP, pero no de otra dependencia. El pago que recibe solo es una gratificación, pero la labor que efectúan es por amor al cuidado de su bosque. “Son 240 mil pesos al año para 28 brigadistas, pero lo que yo quiero decir es que es una tristeza ver cómo por el fuego se acaban los árboles”.



Indicó que la gente que sube al bosque con el propósito de pasear no cuida, tira basura, provocan los incendios, en sí no le importa el trabajo que se hagan y destruye.



“A la gente se les hace comentario pero lo reciben con malas palabras. Un día llevaba unos documentos de la brigada para la oficina y me detiene un elemento de Tránsito. Le expliqué que el trabajo que hacemos es para que tengan agua de buena calidad y me dijo que no necesitaba de mi trabajo porque él compraba agua en las tiendas”, concluyó.