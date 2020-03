Lamentan “burocratismo” de Fiscalía para entregar taxis recuperados a sus dueños

De enero a la fecha, en la zona centro del Estado suman ocho los taxistas secuestrados por la delincuencia organizada y 10 robos de taxis en incidencias diversas, todos denunciados ante instancias ministeriales, exhibieron integrantes de organizaciones que aglutinan a taxistas.



Consideraron que este gremio sigue siendo uno de los más vulnerables y por ende, de los más afectados por la delincuencia organizada.



De acuerdo con Jairo Guarneros Sosa, sólo cinco vehículos han sido recuperados, en tanto que el resto aún no se recuperan y los que se han recobrado no han sido entregados por las autoridades ministeriales debido a la burocracia en los procedimientos.



La organización denominada Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba, así como la Unión de Taxistas Independientes de la Región, han insistido públicamente para que los Gobiernos Estatal y Municipal hagan su trabajo en materia de prevención.



Pero además del tema de la prevención, está la función que realizan otros actores como personal del servicio de grúas, estacionamientos o corralones y la Fiscalía Regional del Estado, al frenar el trámite de liberación de las unidades cuando son recuperadas.



Exhiben que pasa entre una semana y 20 días para liberar las unidades y con ello se ven afectados en la economía, pues además de dejarlos sin fuente de trabajo, deben pagar “arrastre” de grúa, días de corralón, horas y traslados a las instancias ministeriales.



Por todo ello, los taxistas solicitan que los operativos de las instancias preventivas sean eficientes y no sólo los hagan cuando se comete un ilícito, pues está de por medio la vida de seres humanos que tienen familias por mantener.