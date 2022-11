Lamentan empresarios que Xalapa carezca de recintos adecuados para conciertos

Empresarios del sector de espectáculos lamentaron que pese a ser la Capital del Estado, Xalapa no cuente con espacios adecuados para la realización de conciertos, como dijeron los tienen otras ciudades como Orizaba, donde hasta pueden escoger entre “tres y cuatro”.Por ello cuestionaron el supuesto desinterés que tienen las autoridades gubernamentales por llevar a cabo un proyecto que permita contar con un lugar idóneo para la presentación de artistas y evitar así que las presentaciones se tengan que cambiar de fecha y de lugar, como ya ha ocurrido.“No hay las facilidades para poderlos hacer. Xalapa ya necesita un lugar para eventos. Abrieron el Velódromo Internacional pero no es un lugar para conciertos; es muy bonito, con infraestructura, pero en la cuestión de acústica no es para ningún concierto”, señaló Javier Brocado, de ProticketsmAcompañado por Luis Armando Colorado Cervantes del comité organizador del concierto de los cantantes “Alemán” y “Millonario”, previsto para el 2 de diciembre en Banderilla; insistió que debe haber espacios adecuados para realizar espectáculos musicales.“Tiene que haber un lugar para eventos, apropiado. Viene Mijares y hay trabajo para seguridad, para servicios médicos. Hay muchos conciertos. Xalapa es una muy buena plaza, pero hace falta un espacio adecuado”, insistió Brocado.Aseguró que los empresarios de este sector quieren detonar la economía pues agregó que viene gente desde California, de Veracruz y de lugares aledaños, a presenciar conciertos quedándose en hoteles, consumiendo alimentos y hay ingresos para los que tienen este tipo de negocios en la ciudad.“No está en nuestra cancha (presentarle terrenos al Gobierno para que construya un espacio para conciertos), pero sí hay muchos lugares. La verdad es que hay muchos sitios, pero no han querido abrirle la pueda al empresario del espectáculo”, criticó.