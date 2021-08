Lamentan especialistas falta de atención tanatológica en hospitales públicos

Contar con grupos de duelo o ayuda tanatológica en los hospitales públicos reduciría atenciones por enfermedades que algunas veces es a consecuencia del dolor de una pérdida, aseguró el doctor médico especializado en tanatología, Jorge Montoya Carrasquilla.



El experto en acompañamiento, dijo que oficialmente los hospitales de este país no cuentan con dicha atención; sin embargo, puntualizó que dar apoyo tras un duelo, bajaría los riesgos de salud física y mental de los dolientes.



Asimismo, reduciría el riesgo de ciertas enfermedades, reduciría el número de consultas solicitadas por una persona, reduciría los días de incapacidad, las atenciones a urgencias al contar ya con un lugar dónde descargar esas angustias, esos dolores y sobre todo, normalizarlos.



Explicó que la cultura del dolor es esencial y es necesario normalizarlo.



"Oficialmente no hay, nosotros hicimos acompañamientos voluntarios en el IMSS, pero con las rotaciones en la dirección hay quienes sí nos lo permiten otros que no, pero voluntariamente todos los hospitales deberían de tener grupos de duelo porque mucha gente se muere en el hospital y eso sería un servicio como se dice en mercadotecnia, un servicio post venta, no es que tú te mueres y bueno yo ya no tengo ningún interés en ti, no, como institución de salud yo me preocupo por tu salud porque sabemos que el duelo es un gran riesgo para la salud física y mental de las personas", dijo.



Reiteró que ir al tanatólogo es como ir al "diabetólogo" que te evita una amputación, una ceguera, una insuficiencia renal, igual, el acompañamiento en un duelo puede evitar que lo pases mal o peor de lo que deberías de pasarlo si tuvieras herramientas apropiadas.



El tiempo del acompañamiento trae muchas variables, dijo, y eso depende de cuánto dura el duelo y cuánto dura el dolor.



"El dolor dura toda la vida, pero nunca será el mismo y el peor periodo es entre el primer y segundo año, pero eso sigue doliendo de vez en cuando como duelen las cicatrices. Otra cosa es cuánto voy a durar en recuperarme, en promedio dura entre 3 y 4 años, hay gente que lo hace en menos, si se preguntan cuánto dura el acompañamiento, es hasta que tú lo decidas, pero si me preguntan yo digo, cuando tengas en tu casa lo que tienes en el grupo, dejarás de ir al grupo, cuando tengas lo que el tanatólogo te ofrece, dejarás de ir al tanatólogo", finalizó.