Lamentan falta de apoyo a cafeticultura en Veracruz

Debido a la falta de apoyo a la cafeticultura, desde hace dos años la superficie de cultivo del aromático no sólo no crece, sino que se ha reducido, afirmó el productor Víctor Sorcia Reyes.



Indicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) hoy se encuentra “prácticamente desmantelada” y el poco recurso que llega a entregar es para compensaciones, no para apoyar la productividad.



Sorcia Reyes comentó que hace tiempo se anunció que habría un apoyo de 5 mil pesos anuales a un grupo reducido de productores del aromático y en la Sierra de Zongolica se dispersaron unas 400 tarjetas, pero nunca les llegó nada.



Mencionó que por parte del Gobierno del Estado tampoco ha habido ningún apoyo para esta actividad, contrario a Puebla, en donde cafeticultores indican que el gobernador ha entregado más de 400 millones de pesos en el último año.



Asimismo, los cafetaleros medianos, que son los que tienen menos de tres hectáreas, están padeciendo por esta falta de atención de las autoridades, por lo que desde hace dos años dejó de sembrarse café y actualmente la superficie cultivable va a la baja.