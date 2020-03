Lamentan que acoso en transporte público sólo se denuncie en redes sociales

El acoso en el transporte público sólo es denunciado en redes sociales, lo cual es lamentable pues las autoridades no pueden actuar mientras no haya una querella formal ante la Fiscalía, reconoció la presidenta de la Asociación Civil Emprendiendo el Vuelo, Virginia Medorio Trujillo.



Ante ello, consideró que las autoridades deben garantizar espacios libres de violencia y acoso para mujeres, niñas y adolescentes, lamentablemente no los hay.



En este sentido, consideró que para ello debe apoyar Transporte Público, Tránsito Municipal o Estatal, incluso el 911 y hay obligación de atender a la víctima.



Afirmó que la ley obliga al Transporte Público a que los choferes traigan un tarjetón con los datos y todos tienen derecho a denunciar.



Asimismo, explicó que se necesita prevenir el delito, tomar precauciones y denunciar en caso de ser víctima, no sólo en redes sociales sino ante las autoridades, pues lamentablemente podría terminar en violación o muerte.



Refirió que a través de la AC se les brinda ayuda pues reiteró que muchas mujeres no denuncian.



"Hay niñas, jovencitas que no quieren denunciar por temor, por desidia pero eso puede terminar en violación y para ello no hay edad", dijo finalmente.