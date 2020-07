Lamentan que “cencerreros” salieran a bailar en Xico durante pandemia

El regidor de Xico, Eduardo Pozos Pérez, lamentó que durante este fin de semana, los tradicionales “cencerreros” hayan salido a bailar a las calles con motivo de las fiestas patronales de ese municipio.



Y es que refirió que las autoridades han pedido a la población a que evite este tipo de actividades que aglomeran a personas, para evitar contagios de COVID-19.



“Los cencerreros sí salieron, lo que les hemos pedido de manera muy respetuosa es que eviten hacer aglomeraciones para evitar contagios, no estoy en contra de las fiestas que se realizan, soy devoto pero en este momento no es conveniente ninguna actividad porque vamos en aumento en contagios”, dijo.



Entrevistado, indicó que las celebraciones religiosas se han llevado a cabo en orden y respetando las medidas sanitarias, por ello insistió a la ciudadanía a no efectuar ni participar en otros eventos.



“No he hablado con ellos (cencerreros), he hecho el llamado a la ciudadanía en general con todo respeto porque piensan que uno está en contra de las fiestas, que en este momento no es prudente por la pandemia”, detalló.



Cabe señalar que este sábado, un grupo de aproximadamente 80 personas salió a las calles de Xico a “cencerrear” en plena contingencia, además de que se preparan para nuevamente volver a salir el próximo sábado.