Lamentan que el Presidente no atendiera afectados por conflicto de Sierra Alta

Integrantes del Colectivo “Por la Defensa de la Sierra” en Coatepec, informaron que este sábado, aunque intentaron hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta quien se acercó a ellos para decirles que el Gobierno Federal ya tiene conocimiento del conflicto de tierras en esa zona y que en breve se daría una respuesta favorable a todos los interesados.



Sin embargo, lamentaron que el mandatario anunciara en una de sus conferencias que de manera personal atendería el tema del conflicto de la Sierra Alta, no fuera así.



Y es que dijeron que a pesar de haberse presentado a las instalaciones del museo Kaná el día de ayer, López Obrador no los atendió como lo esperaban.



“Desafortunadamente no fuimos atendidos por el señor presidente. Teníamos toda la intención de entablar diálogo con él y, respondiendo a la disposición que mostró en la mañanera del día 22 de septiembre, nos apersonamos en las instalaciones del museo Kaná en espera de su llegada”.



“A nuestro arribo, algunos funcionarios se aproximaron, entre ellos el delegado Huerta, quien nos comentó que el Gobierno Federal está enterado de nuestra situación y que pronto habría respuesta favorable para todas las partes. Sin embargo, fue imposible dialogar con el presidente López Obrador, de quien buscamos el apoyo ante este difícil trance”, comentaron.



Asimismo, exhortaron al presidente de la República, para que no permita que se destruya la naturaleza, el patrimonio de los afectados y que evite se ponga en riesgo el agua que alimenta a la zona conurbada de Xalapa.



“Que no permita que se nos despoje de nuestro patrimonio, no permita que sepulten nuestras raíces ancestrales, no permita que el agua que alimenta la zona conurbada de Xalapa se ponga en peligro, no permita que se violente a los ciudadanos de Coatepec. La ley y la razón están con nosotros: no permita que la corrupción ponga en riesgo la paz social, la paz del pueblo.



La montaña coatepecana es un paraíso que se ha conservado como el mayor reducto del Bosque de Niebla por la acción activa y la protección de sus 500 pequeños propietarios, de sus padres, y de sus abuelos que, por décadas han trabajado por el bienestar de nuestra nación. Es por los coatepecanos que la montaña está reverdecida, que la montaña proporciona agua, que la montaña es vida. Atienda nuestro llamado”, abundaron.