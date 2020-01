Lamentan que por cambio climático no lleguen nevadas en Pico de Orizaba

Un ambiente caluroso, atípico de la temporada invernal, es el que se ha registrado en la zona, lo que ha influido en que sólo se hayan presentado heladas en la parte alta del Pico de Orizaba y no nevadas, señaló el ambientalista Ricardo Rodríguez Demeneghi.



Atribuyó este comportamiento al cambio climático, que con esa situación ya es visible en la zona, a pesar de que hay personas que siguen sin tomar conciencia de la gravedad del problema.



Indicó que esos cambios que se han presentado en el clima es algo que ya resienten las personas asentadas en las faldas del volcán, que no están acostumbradas a esas temperaturas.



Recordó que en el 2004 se presentó una temperatura de 6 grados bajo cero en la comunidad de San José Piláncón, en el municipio de La Perla, que es la más baja de la que se tiene registro, pero por el cambio climático, la probabilidad de que se vuelva a alcanzar es muy baja, lo cual es lamentable, pues ese tipo de temperaturas propician grandes nevadas.



No obstante, mencionó que aún resta buena parte a la temporada invernal, por lo que la población no se debe descuidar, pues seguramente habrá bajas temperaturas.

Entre tanto, reiteró, el volcán sigue sin que haya tenido nevada alguna y no se sabe cuándo habrá condiciones para una.