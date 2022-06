Lámparas defectuosas en Xalapa las contrató dependencia federal: Hipólito

Respuesta al medio Alcalorpolítico:Con base al derecho de réplica, solicito que en el mismo espacio donde se publicó una nota que no informa adecuadamente, se inserte la siguiente réplica:El día 13 de junio su portal publicó una nota con un encabezado que no informa de forma veraz a los lectores: “No sirvieron luminarias que dejó Hipólito a Xalapa”. El encabezado destila mala fe y denota una falta de exactitud en la información.La realidad es otra. Las luminarias que han presentado problemas en los últimos tiempos, no fueron contratadas por mi administración, sino por la Secretaría de Energía a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE). Cabe observar que el gobierno municipal de Xalapa no tuvo injerencia alguna en el fallo de esta licitación, mismo que se dio el día 15 junio del 2021 en favor de la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V.Observando las fallas que mostraban esas luminarias, hicimos explícitas nuestras objeciones y así se le informó a la nueva administración municipal. Las lámparas que sí fueron contratadas por mi equipo, tienen garantía y ésta puede hacerse valer tal como lo precisa el contrato de adquisición.En consecuencia, la forma en que su portal presenta la información no es veraz ni está apegada a los hechos: Las luminarias que dejó Hipólito a Xalapa SÍ funcionan, y funcionan BIEN. Las que no funcionan las contrató una dependencia federal, que es la responsable de ese mal negocio. Tiene razón el actual alcalde en impugnar ese contrato. Espero que tenga éxito en su reclamación. En el momento oportuno, nosotros también manifestamos nuestras discrepancias con el comportamiento de la empresa que entregó productos de mala calidad.Cabe añadir, y espero que esto se publique, que hace cuatro meses (16 de Febrero) envié a su portal ésta misma aclaración.13/06/2022Este periódico en línea alcalorpolitico.com, respeta a cabalidad el derecho de réplica de todos nuestros lectores/as, por lo que se publica íntegro el texto enviado por el exalcalde Hipólito Rodríguez, quien muestra se desacuerdo con el encabezado de la información proporcionada por el actual presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil, cuya información está totalmente apegada a su declaración.El señor Rodríguez cita el motivo de su inconformidad: “No sirvieron luminarias que dejó Hipólito a Xalapa”. El encabezado destila mala fe y denota una falta de exactitud en la información”, pero, le respondemos que lo publicado no es inexacto, sino totalmente verdadero.En primer lugar, las “bajantes” o subtítulos que acompañan a ese encabezado, están totalmente apegadas a las declaraciones del señor Ahued, o sea, no hay inexactitud y como se dijo antes, el texto completo de la nota periodística, es apegado a la declaración municipal.En segundo lugar, el encabezado que cita en su inconformidad el señor Hipólito, también es exacto porque las luminarias, tan no sirven, que el actual munìcipe está demandando a la empresa y advierte que no permitirá que vengan a ensuciar Xalapa a costa del erario municipal.En tercer lugar, la aseveración del encabezado “luminarias que dejó Hipólito”, también es una realidad porque la ciudad estaba gobernada por él y en su momento, debió impedir que al municipio se le instalara material defectuoso.Y esto no lo decimos nosotros sino el propio Hipólito en su réplica, cuando expone: “Observando las fallas que mostraban esas luminarias, hicimos explícitas nuestras objeciones y así se le informó a la nueva administración municipal”.¿Objeciones?, ¿A quién se las hicieron?. El entonces responsable del municipio debió proceder exactamente como lo está haciendo el actual Alcalde: demandar a la empresa y exigirle que cumpla con la calidad de las luminarias especificadas en el contrato. Entonces, sí son luminarias que él dejó porque, objetar no es suficiente para una administración municipal que dejó instalar miles de luminarias que, de no corregirse, serán una carga para el erario municipal.Aún así, respetamos lo que él envió en su texto, aun cuando sus calificativos son totalmente inexactos.Atentamente