Lancheros de Boca del Río se reactivaron pero no hay turismo

Prestadores de Servicios Turísticos de la "Pequeña Venecia", de Boca del Río, afirman que están quebrados desde el inicio de la pandemia por el COVID-19. Además, la situación ha ido empeorando porque dependen de la llegada de visitantes para realizar los recorridos por el río Jamapa y manglares.



Explican que después de meses que les cerraron el servicio por la crisis sanitaria, ahora ya pueden trabajar pero no hay turismo.



Llegan a ofrecer cuando mucho un servicio al día pero deben repartirlo entre 7 compañeros.



"Estamos en la bancarrota no tenemos trabajo hasta que venga la gente a pasear, ya nos avisaron que podemos hacer el servicio con las medidas necesarias pero la gente tiene miedo de salir a pasear. Esto está para nosotros prácticamente quebrado", señaló Martín Enriquez.



Lo que han tenido que hacer para sobrevivir es usar sus embarcaciones turisticas para la pesca y así tener por lo menos la comida asegurada.



Sin embargo, la mayoría tiene deudas porque ya de por sí, vivían al día.



"Si somos 7 compañeros trabajando, no nos da para todos, se cobra 200 o 300 pesos entre todos, no nos queda, a nosotros como turístico nos ha afectado bastante, porque tenemos compromisos de pagos", señaló.



Otros años han "capoteado" la complicada situación económica en los meses bajos pero en este 2020, ha sido imposible para ellos, porque no han podido hacer ahorros.