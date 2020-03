Lanza Gobierno de Veracruz plataforma para apoyar venta y entregas a domicilio

Con el objetivo de detener la caída económica por la pandemia de COVID-19, el Gobierno del Estado de Veracruz implementará 3 programas de rescate y apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas, para evitar que se ven afectadas en sus ventas y servicios por la pandemia de Coronavirus en Veracruz.



El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que los tres programas se enfocarán en ayudar a los empresarios para que continúen con sus ventas y no cierren sus negocios pero este viernes sólo anunció, junto con el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón, el primero de esos programas y los dos restantes los dará a conocer la próxima semana.



Este primer programa se denomina “Promover Nos Une”, que consiste en una plataforma digital de consumo interno local a domicilio, la cual se diseñó de manera puntual para apoyar las ventas de los comercios y evitar el contacto personal innecesario.



El objetivo es evitar aglomeraciones y a su vez que los comercios no cierren, es decir, podrán abrir sus puertas pero siguiendo todas las recomendaciones para evitar contagios.



En este sentido, se puntualizó que Restaurantes no deben cerrar y pueden entregar sus productos a domicilio con este método.



La plataforma “Promover nos Une” estará disponible en todos los medios electrónicos a través del sitio oficial.



Contará con dos opciones, una para vendedores que se pueden dar de alta en el mismo sitio y otro de compradores que pueden observar los productos, alimentos o servicios que ahí se ofrecen.



La invitación de las autoridades es a que profesionistas y quienes ofrezcan un oficio, se den de alta en el sitio, mismo que también contará con un apartado de taxi seguro y certificado.



El mandatario estatal informó que este es el primero de tres programas que lanza su administración para evitar la caída económica en la entidad, por lo que adelantó que el lunes presentará el Segundo y culminará el miércoles con la presentación del tercer proyecto.