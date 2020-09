Lanza SEDESOL programa de apoyo económico único a personas en situación de pobreza

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), otorgará un apoyo en especie, por un monto único de hasta 3 mil pesos a la población en general en situación vulnerable y condiciones de pobreza como mujeres, hombres, niñas y niños (a través de sus tutores), que carezcan de los servicios básicos para su subsistencia y requieran de manera urgente algún tipo de apoyo.La SEDESOL Veracruz reconoce que de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de rezago social en el Estado aún es alto, toda vez que el 61.8 por ciento de la población vive en situación de pobreza, 44.1 por ciento en pobreza moderada y 17.7 por ciento en pobreza extrema.Tan sólo el año pasado se registraron demandas sociales en los rubros de salud (medicamentos), alimentación (canasta alimentaria), vivienda (materiales para la construcción), educación (becas para jóvenes, mobiliario educativo), trabajo (enseres o instrumentos) y demandas de personas con discapacidad y sus respectivas necesidades.Por ello, para coadyuvar, junto a los otros programas sociales, en el combate a la pobreza y la atención de la población más vulnerada, la dependencia emitió el Protocolo de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.Para la correcta operación y ejecución de los apoyos estatales, el protocolo está blindado electoralmente para impedir que sea utilizado con fines político-electorales en el desarrollo de elecciones federales, estatales y municipales.El protocolo estará coordinado por la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios y el objetivo es brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad y necesidades emergentes, cuyas demandas no son consideradas en los Objetivos y Reglas de Operación de los Programas Sociales ejecutados por la SEDESOL.Las personas beneficiarias serán aquellas que presenten alguna situación de vulnerabilidad social o emergencia y no se reciban beneficios de algún programa estatal y que dicho apoyo se justifique mediante una solicitud que esté encaminada a la resolución de una problemática relacionada a su condición de vulnerabilidad.Además, que el solicitante no cuente con los medios económicos para satisfacer la necesidad que manifiesta y que se comprometa a utilizar el apoyo para el fin que se le otorgue.Las solicitudes se recibirán en la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios de la SEDESOL, ubicadas en esta ciudad de Xalapa; también podrán ser remitidas al correo electrónico: [email protected] o en alguna oficina de las 20 sedes territoriales de la Estrategia Sembremos Bienestar Común.