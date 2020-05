Lanza SEFIPLAN licitación para compra de material de limpieza

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) licitará la adquisición de material de limpieza para diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.



Los productos que habrá de adquirir son 13 mil 742 pastillas desodorantes con alambre para WC; 8 mil 375 bobinas de papel higiénico hoja doble, color blanco biodegradable o de fibras sustentables de 200 metros cada una; 7 mil 996 kilos de bolsa negra para basura de 60x90 centímetros calibre 200, fabricada con material reciclado en su totalidad al 100% o de fibras sustentables, con un peso no menor a 40 gramos. por bolsa.



Así como 7 mil 985 litros de cloro al 6% de hipoclorito de sodio, biodegradable; y 7 mil 871 kilos de bolsa negra para basura de 90x1.20 metros calibre 220, fabricada con material reciclado en su totalidad al 100% o de fibras sustentables y con un peso no menor a 120 gramos por bolsa.



La Licitación Pública Estatal no específica el monto de la adquisición pero señala que son recursos estatales y para ello se cuenta con 19 Dictámenes de Suficiencia Presupuestal e igual número de Registros de Procedimientos de Adquisición e Inversión.



En la Licitación podrán participar todas aquellas personas físicas y morales legalmente constituidas que tributen y tengan su domicilio fiscal en el estado de Veracruz.



Y sólo serán considerados en las Juntas de Aclaraciones y de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, aquellas personas que hayan adquirido las bases (2 mil pesos) y acrediten, documentalmente, tributar y tener domicilio fiscal en el estado de Veracruz, mediante comprobante de domicilio fiscal y comprobante de estar registrado en el Padrón de Contribuyentes del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal.



El plazo para la entrega de los bienes es de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la firma del contrato o fincado el pedido correspondiente; y el pago se realizará dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega total de los bienes, sin que haya pago de anticipo.