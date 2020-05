Lanzan convocatoria para titular de Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción

El próximo 13 de junio José Emilio Cárdenas Escobosa, actual presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) concluye su periodo de dos años, por lo que la Comisión de Selección del CPC emitió la convocatoria para la elección de un nuevo integrante por un periodo de cinco años sin posibilidad de reelección.



En la convocatoria emitida por Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de la Comisión de Selección del CPC, se establece que el nuevo miembro del Comité tomará protesta el 16 de junio, la cual se realizará, ante la emergencia sanitaria, por medios virtuales si así fuese necesario.



Dijo que el plazo para el registro de postulantes, que se hará a través de correo electrónico para salvaguardar la salud de los postulantes, se abrió el lunes de esta semana y se cierra el domingo 31 a las seis de la tarde.



Al concluir el cierre de registro, la Comisión de Selección analizará del 1 al 5 de junio, la documentación entregada por cada uno de los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos y así determinar quiénes pasan a la fase de entrevistas.



Las entrevistas individuales con los postulantes seleccionados se realizarán del lunes 8 al viernes 12 de junio.



En la selección del nuevo aspirante se habrá de privilegiar la igualdad de género y se garantiza un proceso independiente, autónomo, transparente y objetivo para elegir a la persona que tenga méritos de honradez, preparación, activismo social y altruismo, así como el compromiso en la rendición de cuentas y dispuesto a contribuir a una sociedad mejor y menos corrupta.



Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son: ser originario del Estado de Veracruz o con residencia mínima de 2 años anteriores al día de la designación y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; tener experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; y contar con más de 35 años de edad, al día de la designación.



Deberán poseer al día de la designación, con una antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel Licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionados con la materia de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito.



Así como presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su postulación; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.



Y no ser Gobernador, Secretario o Subsecretario en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal General, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Consejero de la Judicatura a menos que se haya separado de su cargo un año antes del día de su designación.



El CPC estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que la Ley establece para ser nombrado secretario técnico.