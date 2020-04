Lanzando agua desde helicóptero, combaten incendios en Rafael Delgado y Tlilapan

Con descargas de agua desde un helicóptero de Protección Civil, desde las 8:00 horas de este martes se reanudaron las labores de combate a los incendios que hay en los cerros de Rafael Delgado y Tlilapan.



Cabe recordar que el fuego inició el domingo en el cerro de Quiñiatla de San Andrés Tenejapan, de donde “se brincó” a los otros dos municipios debido a los fuertes vientos que dejó la surada que por dos días afectó a la zona centro.



Aunque desde el domingo se iniciaron las labores de combate con los propios vecinos de Tenejapan, ya que las brigadas de la CONAFOR se encontraban en el combate del incendio de Maltrata y la de PC regional en el de Zongolica en límites con Coatzala, los esfuerzos no han impedido que el fuego se extienda.



Desde el lunes se encuentra trabajando en el lugar la brigada Alfa de la CONAFOR, así como la brigada del Ayuntamiento de Tequila, a los que se han sumado elementos de la SEDENA y Guardia Nacional.



Por la tarde y noche del lunes comenzaron a circular convocatorias de agrupaciones de montañistas y Marea Verde llamando a voluntarios para acudir a colaborar en el combate al fuego; sin embargo, el enlace regional de PC, Enrique Peña González, indicó que se cuenta con personal para realizar las labores de combate al fuego, por lo que no se puede exponer a gente que no tiene experiencia, sobre todo porque hay zonas de pendiente que son riesgosas.



Cabe mencionar que también, por sexto día consecutivo, siguen las labores para sofocar el incendio del paraje rancho San Francisco en Maltrata, en donde brigadistas de la Umafor Pico de Orizaba, Sedema, la brigada voluntaria de Zacatonal, Protección Civil municipal y elementos de la Sedena se afanan para controlar el fuego.