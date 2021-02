Lanzará Gobierno Estatal plataforma virtual para venta de artesanías

La Secretaría de Gobierno de Veracruz lanzará el día de mañana viernes una plataforma en línea en la que los artesanos de la entidad podrán ofertar los productos que fabrican y así obtener recursos ante la falta de eventos presenciales derivado de la pandemia de COVID-19.



En entrevista, el titular de la dependencia, Eric Cisneros Burgos, señaló además que desde el día de mañana los habitantes del puerto de Veracruz, con las medidas sanitarias correspondientes y entrada limitada, podrán visitar la tienda de artesanías “Veracruz Me Llena de Orgullo”, que estará ubicada en la plaza El Dorado de Boca del Río.



Reiteró que debido a la emergencia sanitaria, esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los artesanos de las diferentes regiones del Estado, al tiempo de proyectar la riqueza turística que se tiene para ofrecer a los visitantes de otras partes del país y el mundo.



“Ya están en los últimos detalles, usted puede ver el vídeo de cómo se está haciendo esta iniciativa para dar oportunidad a los artesanos de vender sus productos y también darles una plataforma de venta y recuperación económica”, comentó.



Cisneros Burgos reconoció que los artesanos han sido bastante afectados porque no ha habido ferias y la Cumbre Tajín ya no se hará y también era un plataforma muy importante para ellos en cuanto a la venta de sus productos artesanales.



“Ahora podrán ofertar estos productos en línea, de las siete regiones del Estado, de todas las etnias que la verdad nos llenan de riqueza a quienes habitamos Veracruz y por supuesto, lo más importante es proyectar Veracruz como destino, pese a la pandemia que ha afectado económicamente a todos los sectores”, reiteró.



El funcionario estatal detalló que en este portal web se podrán encontrar cuadros, pinturas, óleo, artesanías tanto metal como de madera, sillones tlacotalpeños hechos de cedro y productos comestibles como mermeladas, aderezos, entre otros.