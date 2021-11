Largas filas tras reanudarse atención en módulo de licencias, en Veracruz Puerto

Tras una semana sin operar, este lunes reabrió la oficina para tramitar licencias de manejo en el puerto de Veracruz.Desde temprana hora se registraron largas filas de automovilistas que requieren realizar la renovación o solicitud de mica para conducir y que se retrasaron por la suspensión del servicio."Vine la semana pasada y estaba cerrado, luego vine el jueves y me dijeron que hoy. Pero hay bastante gente. Llevo como tres horas, apenas me revisaron los papeles", expuso uno de los usuarios.El aviso que se dio es que no habría servicios debido a que se estaría dando mantenimiento al sistema de emisión de licencias durante toda la semana pasada."Se me venció la licencia el fin de semana, quise renovar antes pero no se pudo, tiene que quedar hoy porque mañana tengo que trabajar".La fila en el módulo ubicado en la avenida Lafragua de la colonia Centro se mantiene por una cuadra de personas que buscan realizar el trámite.