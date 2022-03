Las cabalgatas podrían ser declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de Veracruz

Integrantes de varias asociaciones de productores y cuidadores de caballos en el Estado dijeron estar a la espera de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez emita el decreto por el que se declare a las Cabalgatas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Veracruz.En conferencia de prensa, señalaron que el punto de acuerdo que fue presentado ante el pleno del Congreso del Estado el pasado 15 de marzo, ya fue turnado a las comisiones para que se remita al titular del Ejecutivo, quien deberá hacer la declaratoria formal en la Gaceta Oficial del Estado.Ricardo Romero Cuevas, de la Unión Estatal "Cabalgando por Veracruz AC", afirmó que los caballos siempre han sido los compañeros del hombre, por lo que es importante que se reconozca el papel que juegan en el campo veracruzano.Enumeró que en la Entidad hay alrededor de 80 asociaciones que mantienen viva esta tradición y que sí cuentan con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), aunque hay muchas más que no cuentan con este aval.Brenda Paulina Mendoza Domínguez, presidenta estatal de la Asociación "Veracruz a Caballo", apuntó que como cabalgantes los equinos son sus mejores amigos, por lo que agradeció la disposición del legislador petista, Ramón Díaz Ávila, para llevar a la tribuna parlamentaria esta iniciativa ciudadana."Ya es necesario que se vea el tema de las cabalgatas de manera formal porque es un punto muy importante para todos nosotros (...). Llegar a lograrlo va a ser un paso gigante, sin duda alguna va a ser un parteaguas, un antes y un después en el tema de las cabalgatas", reafirmó.De igual manera se pronunció el regidor primero al Ayuntamiento de Misantla, Carlos Jiménez, quien afirmó que el mundo no se entiende sin los caballos, "pues es un gran amigo, se usa para aquellas personas, niños que tienen problemas de salud".Asimismo, manifestó que es un generador de riqueza en cada una de las zonas donde se crían los animales, porque les dan trabajo a los cuidadores.Además, el diputado Ramón Díaz Ávila dijo que los dueños de los caballos se comprometieron a prestar los animales para las terapias de equinoterapia que requieran las personas con algún padecimiento médico en el Estado."Ellos se comprometan en sus diferentes asociaciones a prestar sus caballos, personal especializado, gente para dar terapias para los niños jóvenes o adultos que tengan alguna deficiencia y que necesiten equinoterapia como un medio para poder ayudar a que sanen más pronto o a que tengan mayor interacción", expresó el parlamentario.Finalmente comentaron que por ahora no se sabe cuántos animales estarían disponibles para las terapias, porque dependerá de los integrantes de las asociaciones que decidan apoyar esta iniciativa por la salud de quienes la necesiten.