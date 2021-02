Las críticas me valen, trataré de ayudar al más jodido: Paquita la del Barrio

“Trataré de ayudar, como decimos aquí, al más jodido, entonces mi lema no es entrar a joder a la gente, para nada, no necesito de eso y quiero a mi gente. Yo sé que van a hablar muchísimo de mí pero para mí no va a existir nada de eso”.De esta manera se expresó la cantante Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como "Paquita la del Barrio”, sobre quienes critican a cantantes, actrices o deportistas que buscan incursionar en la política, ya que en su caso, aspira a la candidatura por la Diputación local en el Distrito de Misantla, de la mano del partido Movimiento Ciudadano (MC).Desde la sala de su casa y durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, la autora de canciones como “Rata de dos patas” y “Cheque en blanco” dijo estar consciente que será señalada por tratar de ingresar a un sector que no es el suyo.No obstante, sostuvo que a veces la gente habla por hablar o por lastimar a las personas “pero yo digo que estoy bien con Dios, Dios me ama y si a lo que entré voy a servir para algo, pues qué bueno”.Por ello, fue enfática al pedir a quienes quieran hablar de ella, que se lo digan de frente, “que no anden escribiendo cosas, que vengan y me lo digan de frente, porque las personas que somos fregonas decimos la cosas de frente, no hablando del vecino, ni andamos criticando a la gente”.Desde hace unas semanas, tras la presentación oficial de su aspiración política, la intérprete fue duramente criticada por sincerarse y decir que no sabía de política pero que se rodearía de quien la ayudara.A decir de la reconocida cantante, todos los ciudadanos tienen derecho de participar en lo que cada quien decida, aunque se dediquen a otra cosa.“No tienen por qué criticar, yo veo a Cuauhtémoc (Blanco, exjugador de futbol), es Gobernador ¿y qué mal tiene? ¿A quién le hace daño? A nadie, es un ser humano y todos tenemos derecho de participar en lo que quiera uno”, dijo.La intérprete ranchera añadió que la vida se trata de ser honestos.“Las porquerías no me gustan, que escriban lo que quieran, que se me olvida pero yo solamente digo una cosa: hay un Dios allá arriba, es el único que nos manda, él sabe mi vida, que la sepan los demás; así que no tengo de qué esconderme. La cara que me ven ahorita, me la ven siempre, siempre estoy ahí”, dijo enfática sobre los comentarios negativos que ha recibido ante sus aspiraciones en la política.Al retirar que no le importa lo que escriban en su contra en redes sociales, advirtió que aguantará todas las críticas que vengan.“Me valen un comino, ya he sufrido mucho como para que una habladuría más no la aguante, ¡no, hombre! Que hablen, ya me echaré unas a su salud”, expresó entre risas.Paquita la del Barrio no dudó en expresar su amor por Veracruz y por su tierra natal: Alto Lucero, aclarando que aunque tenga otros compromisos, no dejará su pasión y profesión que la catapultó al éxito en México y en el extranjero, por lo que hizo una invitación a que la contraten.“Las personas que me quieran contratar, pues ahí está mi representante en México y lo voy a hacer, el día que yo tenga algún trabajo, pues lo hago. No voy a dejar mi trabajo por andar acá, no, para nada”, precisó Viveros Barradas al bromear que podría dedicarle nuevas canciones a sus opositores políticos.Luego de adelantar parte de la letra de una de las canciones que conformarán su próximo disco, mismo que será dedicado a la vida, afirmó que antes se rehusaba a incursionar en la política pero en esta ocasión lo pensó mucho hasta que decidió aceptar el ofrecimiento.“Me rogaron mucho para que lo hiciera y no quería”, dijo.Una de las razones por las que aceptó fue por pensar en la gente de su municipio y comunidades cercanas, que le han mostrado cariño desde siempre pero que no tienen los recursos para comprar un boleto y asistir a sus conciertos.“Me vino la idea y digo, me imaginaba estar con un público de pura gente humilde y yo cantándoles y lo estoy logrando, me siento feliz y la gente lo ha recibido de maravilla”.La intérprete de 74 años de edad explicó que en las localidades que visita ofrece dos o más canciones a quienes asisten, sólo por el gusto de darles un buen momento en épocas difíciles.Visiblemente afectada por recordar episodios de su vida como las adversidades que sorteó en su infancia y juventud, además de las rupturas amorosas e infidelidades y la crianza de sus hijos como madre que trabajaba fuera de casa, refirió que todo ello le genera el sentimiento con el que interpreta sus canciones.Al recordar que desde niña acompañaba a una tía a vender pan a las comunidades de Alto Lucero, después, tras la separación con su primera pareja, decidió irse a buscar su sueño a la Ciudad de México y allá ella misma cocinaba en un negocio que emprendió, para después ahí mismo cantar, insistió que ha vivido demasiado y ha sido muy afortunada, por lo que no le afecta si logra o no su próximo proyecto político.“A mí no se me hace nada, la verdad”, dijo al afirmar que no se arrepiente de la decisión tomada.Sobre cómo ha afectado la pandemia por COVID-19 al gremio artístico, la cantante de boleros y rancheras dijo que ha sido un sector muy golpeado por la contingencia sanitaria, ya que en breve se cumplirá un año desde que se cancelaron todas las giras, conciertos, palenques y todo evento artístico.“A quien ha afectado muchísimo es a nosotros, porque somos los que nos presentamos en los lugares donde hay mucha gente y no se permite”, dijo al asentar que se quedaron sin trabajo.Paquita, quien aseguró que no se aplicará la vacuna contra COVID-19, dijo que cada quien está en su derecho de decidir si se vacuna o no pero se deben cuidar y guardar las medidas sanitarias.Para finalizar, la oriunda de Alto Lucero, quien platicó sobre su vida, canciones, trayectoria artística y también respondía a quienes la saludaban por redes sociales, mencionó que como ley de vida se debe buscar la felicidad y hacer las cosas siempre con amor, de manera que envío un mensaje a quienes la siguen en su trabajo artístico.“Aquí estamos en la lucha, solamente les pido cariño para mí y para ustedes mismos, para sus hijos, padres, nietos, yo les pido que sean felices pero vamos a ser felices como Dios nos mandó. Trabajando y luchando se llega a donde uno quiere, ámense, quiéranse y amen a Dios”, finalizó Francisca Viveros Barradas.