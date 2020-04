Las medidas contra Coronavirus serán por región, donde se concentran contagios

Veracruz continúa en transición de la Fase 2 a la Fase 3 de Coronavirus, pero en los municipios de Veracruz, Boca Del Río y Coatzacoalcos, ya se presentan signos claros de la fase 3.



El Secretario de Salud en el estado, Roberto Ramos Alor, asentó este martes, luego de sesión en el Comité Técnico con el Gobernador del Estado, se valoró el avance por regiones del COVID-19 y se determinó, no bajar la guardia ante la pandemia.



“No vamos a confiarnos ni a bajar la guardia”, recalcó Ramos Alor.



En este sentido, dijo que la autoridad sanitaria federal advirtió que ahora las medidas pasan a ser regionales sin separarse de las recomendaciones generales que aplican para todo el país.



Ante ello, detalló que en las regiones de Veracruz-Boca Del Río, así como en la de Coatzacoalcos, se concentran más de 100 casos confirmados y 7 decesos por este padecimiento.



“Sumado a eso, de ayer a hoy, en el Estado tenemos 24 nuevos casos”, puntualizó al agregar que la estrategia es clara y por ello de manera anticipada se ha lanzado las medidas precisas en la campaña: “aplanemos la curva ahora”, exhortó.



Por otra parte, el Secretario de Salud pidió a los ciudadanos de Coatzacoalcos que no se dejen llevar por notas de algunos medios “tendenciosos”, que aprovechan cualquier declaración para causar pánico.



“Imagínense que uno de esos medios tituló una nota absurda en la que se decía que en Coatzacoalcos se iban a concentrar 2 millones de pacientes de Coronavirus, esa es una nota dolosa y engañosa ¿acaso sugiere ese medio que los 2 millones de casos que hay en el mundo se van a venir a tratar a Coatzacoalcos? es completamente absurdo”:



Sin embargo, no aclaró que lo publicado por esos “medios tendenciosos”, fue declaración del diputado morenista, Amado Cruz Malpica, a quien en ningún momento mencionó, mismo que no ha negado que lo haya dicho, por lo que sí resulta tendenciosa y ominosa para los medios el ataque que con irresponsabilidad lanza Ramos Alor



Al respecto, recordó que desde el 8 de abril, se dio a conocer detalladamente el plan de reconversión hospitalaria y de atención médica extendida, donde se remarcó el compromiso a “aplanar la curva”.



Esto será posible quedándonos en casa para evitar la saturación hospitalaria, agregó el funcionario estatal.



Es por ello que invitó a los veracruzanos a mantenerse actualizados sobre el comportamiento de COVID-19 en el sitio oficial, coronavirus.veracruz.gob.mx, “ahí encontrarán toda la información que diariamente se les presenta en este espacio, así como un mapa interactivo que indica los casos actualizad