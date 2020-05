Las minas atentan contra el ecosistema: sacerdote de Actopan

Durante una ceremonia religiosa privada, transmitida por Facebook el pasado miércoles 6 de mayo, el sacerdote Miguel Ángel Rizo Hernández, titular de la Parroquia de San Francisco de Asís, en Actopan, pidió a Dios fuerza para “seguir luchando por la defensa de la vida de nuestros ríos, de nuestra flora y fauna”.



Al referirse al trabajo de la llamada Pastoral Social —el acercamiento y compromiso de los fieles con los problemas de la comunidad—, el clérigo diocesano se pronunció en contra de las minas a cielo abierto que se han intentado instalar en la región, “porque atentan contra nuestro ecosistema”.



“Pido a Dios que nos dé la fuerza para luchar y proteger la vida de nuestros ríos, de nuestra flora y fauna. Decirle no a las minas, porque es atentar contra nuestro ecosistema pero solamente se puede luchar a favor de la vida cuando se tiene la luz de Jesús”, dijo durante su homilía.



El 17 de enero de 2020, cuando le dio posesión de esta parroquia, el arzobispo Hipólito Reyes Larios le pidió al sacerdote continuar la lucha que el grupo LaVida y ciudadanos de la región emprendieron para impedir que se instalen las empresas mineras que “contaminan el agua, acaban con la vegetación y al final se van tranquilos con un puñado de oro”, indicó el prelado.



Reyes Larios comentó que ya de por sí “tenemos una bomba de tiempo que se llama Laguna Verde” y ahora las minas que vienen a dañar el medio ambiente.



Comentó que esta lucha en contra de las mineras locales, nacionales y extranjeras es parte del ministerio pastoral que deben ejercer para cuidar a la gente. “Esta lucha la encabezan los laicos pero nosotros apoyamos. Ya ven que somos los primeros en ser atacados y nos dicen que por qué andamos de metiches en esto”.



“No andamos de metiches, sino que es parte de nuestro ministerio y parte de la obligación que tenemos de cuidar a nuestra gente. Es parte de ser pastores. Todo esto te vas a encontrar padre Miguel Ángel, así que vete preparando”, señaló ese día el arzobispo metropolitano.



Los sacerdotes de la región que se han sumado al movimiento que encabeza Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), son Urbano Domínguez Grijalva, de Mozomboa; Andrés Hernández Solano, de Naolinco; Silverio Sánchez, de Chiconquiaco; Rubén Guzmán Flores, de El Huérfano y Víctor Rodríguez Rodríguez, de Tuzamapan, quien se ha unido a la defensa del río Los Pescados.



Las minas en Veracruz



Estas son las Concesiones mineras de Veracruz: Caballo Blanco (título 216694), Caballo Blanco IV (218176), Caballo Blanco III (218457), Caballo Blanco V (218955), Lili (221040), Reyna Negra Fracción 2 (221152), Reyna Negra Fracción 3 (221374), Caballo Blanco VII (223282), Reducción Caballo Blanco II (224414), Reducción Caballo Blanco VI (224415), Reducción Reyna Negra Fracción 4 (224416), Caballo Blanco IX Fracción 2 (234277), Rey Negro (234279), C. B. 2 (234324), C. B. X-A (237440), C. B. 6 (239740), Caballo Blanco IX Fracción 1 (240776), C. B. 12 Reducción (243889), Caballo Blanco VIII Fracción 1 (243937), Caballo Blanco VIII Fracción 2 (243938) y C. B. 11 (246134)