Las posadas y la interpretación jurídica

#Usa cubrebocas #Guarda la sana distancia #No salgas de casa #Lávate las manosEl artículo 73 de la Constitución Política de México en su fracción XVI, disposición primera, establece: “El Congreso tiene facultad: Para dictar leyes sobre... salubridad general de la República... El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país”. (Las cursivas son nuestras).El saber de los juristas enseña que el texto de la ley se interpreta dentro de tres contextos: lingüístico, sistémico y funcional (J. Wróblewski). En esta ocasión el texto relevante se traduce en la afirmación: las disposiciones del Consejo de Salubridad General serán obligatorias en el país. Es un texto de la Ley Suprema, pero su ubicación sistémica es caótica, por lo que optamos por pasar a una interpretación funcional para explicarlo, entenderlo y aplicarlo mejor.Hacer esta faena implicó la orientación de Antonio Osuna Fernández-Largo: “La interpretación histórica es una forma de interpretación funcional y pretende recuperar para el presente la validez jurídica, que, si originariamente se confirió el legislador, se perpetúa sólo por el uso interpretativo de la misma”.Era menester distinguir el saber del derecho respecto del saber de su historia. La primera sería el saber sobre el orden jurídico y la segunda el saber sobre la historia de tal orden. “Es aceptable que sean conocimientos distintos los de una ciencia que estudia el derecho vigente para aplicarlo a situaciones particulares y los de una ciencia que estudia el derecho prescindiendo de su vigencia y aplicación posibles.”Tanto el historiador como el jurista –no dice Antonio Osuna- han de “traer acá” algo que fue regulado allá y entonces, pero con pretensión de vigencia. La interpretación actual hace en este caso, revivir la misma validez formal del derecho, que sin ella será siempre algo ahistórico. Estos días de fiestas decembrinas son propicios para hablar de los estados autocráticos de antaño, las posadas mexicanas son hoy nuestro pretexto (pre - texto).¡México siempre está de fiesta! La exclamación fue hecha por dos niñas suizas, madre mexicana y padre suizo, pero nacidas y vecinas de aquel país. La exclamación surgió porque, cada vez que podían venían a México y siempre que venían coincidía con alguna festividad local. Una de estas fiestas fueron las posadas. Perdón, no es una fiesta. En realidad, se trata de nueve fiestas, una cada día, del 16 al 24 de diciembre.Las niñas, 4 y 6 años respectivamente, aquel 16 de diciembre a las 19 horas, avanzaban de asombro en asombro acompañando a los peregrinos. La primera posada fue en una casa grande de Teocelo, Veracruz. La procesión se detuvo ante el enorme portón cerrado de madera. Hubo que “cantar la primera posada”. Se distribuyeron hojas impresas con los versos de los cantos.Nos sorprendimos al ver y escuchar cantar a las suizas a todo pulmón, como si siempre hubieran vivido en México (a pesar de su corta edad, ellas dominaban el español y el francés) Una vez concedida la posada, todos pasaron por el zaguán de la casa y llegaron al corredor inmenso.Los peregrinos fueron colocados en un altar construido exprofeso para ellos y todos los asistentes se sentaron en rueda. Así estaban dispuestas las sillas. En el centro colgaba la piñata de siete picos. Todos y cada uno de los picos son el símbolo de los siete pecados capitales: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia.Antes de romper la piñata y vencer el mal, los anfitriones distribuyeron las bebidas: ponche, vino de naranja, rompope, zarzaparrilla; y, algunos antojos: buñuelos y galletas. Los niños esperaban con evidente ansiedad el momento de la piñata, pero mientras tanto se formaron círculos de conversación.Entonces ocurrió que, quien esto escribe, sentado junto a uno de estos grupos, pudo llevar agua a su molino y afinó el oído. La voz cantante la llevaba una muchacha de unos 19 años, indudablemente estudiante de leyes. Alguien había preguntado cómo se originaron las posadas. Nuestra joven leguleya se posesionó de la escena:“Las posadas son una serie de festividades que se llevan a cabo en México desde tiempos de la Colonia. Su origen es de carácter religiosoen el que se representa el peregrinar de José y María en su camino a Belén...” Pero, el hecho es que el principio causa o motivo de las posadas se encuentra en el cumplimiento de la ley. Ciertamente, en el evangelio de San Lucas (Capítulo 2, versículos 1-6), puede leerse lo siguiente:Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria.Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David; allí se inscribió con María, su esposa que estaba embarazada.Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa.La legión de niñas y los niños insistieron en que se pasara a romper las piñatas y eso sucedió. A partir de que se rompió la primera, se dio la lluvia de dulces, naranjas, tejocotes y pedazos de caña de azúcar. También volaron algunos tepalcates, pues en aquellos años las piñatas se hacían de ollas de barro. Luego, fueron por sus “envueltos” de dulces, y se despidieron.Años después de aquellas escenas, estamos sumergidos en otras reflexiones. Nunca, ni entonces ni ahora, fue nuestro propósito construir un “pecatómetro”, no somos quién para ello ni es algo apropiado. Además de que la falta o el delito jurídicos no se confunden más con el pecado. La acción y efecto de examinar el decreto de un estado autárquico de hace dos mil años o más, en plena confusión religión/derecho, nos hacía dudar de si estábamos preparados para ello.He aquí, sin embargo, que Osuna Fernández-Largo nos dice que el jurista, el juez y el ciudadano interesados por el derecho proceden siempre como intérpretes históricos del mismo, tanto si el derecho está vigente como si no. Y, entonces, nos interrogamos, ¿Cuál es el motivo verdadero de nuestras preocupaciones actuales? La preocupación presente es la pandemia Covid-19 y sus efectos, pero se añade una preocupación más, el talante represivo de algunos discursos oficiales y no oficiales, la amenaza es el toque de queda.En un estado autocrático, como aquel de los tiempos de José y María, las normas jurídicas debieron estar acompañadas por la coerción imperial: hacerlas cumplir por la fuerza. Hoy, la coercibilidad, la posibilidad de hacer cumplir una norma aun en contra de la voluntad del obligado, es una característica de la norma jurídica, pero en el estado de derecho se espera el cumplimiento espontáneo de la norma.La atención de los mexicanos, además de evitar los siete pecados capitales, debe centrarse en una gravísima falta por omisión y que consiste en no hacer lo que se debe hacer, no observar las disposiciones sanitarias del Consejo de Salubridad General que son obligatorias. ¿Apatía, indiferencia o conducta suicida y homicida?