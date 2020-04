Las redes no las hacemos para tiburones, se defiende pescador de Veracruz Puerto

Pescadores de la zona del puerto de Veracruz señalan que la desinformación y el desconocimiento sobre el mar, es lo que ha generado polémica en las redes sociales, atacando su forma de vida sin conocer la situación que están padeciendo.



Esto, luego de que el pasado miércoles un grupo de lancheros pescaran a un tiburón toro para luego venderlo en la plaza de la pescadería del municipio, por lo que fueron duramente criticados por redes sociales.



“Nosotros tendemos las redes con la intención de ganarnos el pan de cada día pero no le ponemos a las redes específicamente ‘aquí no se enrolle tiburón o langosta’”, dijo Adrián, de oficio pescador.



Adrián, apodado por sus compas como “El Hermano” por su gusto por la Biblia, especificó que sus redes las usan para peces chicos. Explica que son los tiburones los que se acercan a comerse a sus pecess que están atrapados en la malla y que es ahí donde terminan.



“Cuando cae un tiburón, lo primero que piensa uno es en el bienestar de la familia. Llevamos días sin pescar y de buenas a primeras cae un animalito de esos que es bien pagado, pues te sientes contento porque sabes que vas a llevar dinero a tu casa para tu familia”, expresó.



Enfatizó que nada de lo que hacen es ilegal, que han llevado cursos impartidos por el Estado y saben qué especies pueden capturar y cuáles no. Asegura que cuentan con todos los permisos de embarcación y comercialización del tiburón toro, el cual no se encuentra en veda actualmente.



Toda esta indignación mostrada por redes sociales, generó que el Ayuntamiento de Veracruz solicitara a CONAPESCA y la PROFEPA investigar este asunto luego también darse a conocer que la especie de tiburón se encontraba en periodo de gestación.