Las Reinas Chulas presentan “Cabaret a la Carta”

“Instálate en la comodidad de tu hogar y disfruta de la genialidad de Las Reinas Chulas y demás artistas que las acompañan en su mundo virtual con: “Cabaret a la Carta”, la propuesta con la que estas Monarcas cabareteras sorprenden y consienten a su público para que todas, todos y todes, puedan encontrar en la Cartelera de El Vicio virtual, la obra de su preferencia y disfrutarla en línea, pagando desde 100 pesitos (o más, si quieren apoyar este proyecto).”De tal manera Sara Cortés invita a comprar tu boleto y disfrutar cuando quieras, con quien quieras y donde quieras, hasta el 30 de abril, de los siguientes espectáculos, que este mes traen para todes las afamadas Reinas Chulas desde su escenario en la ciudad de México, para todo el mundo.LA CURVA DE LA ESTUPIDEZFue la primera obra con la que Las Reinas Chulas incursionaron de lleno en el mundo digital, al inicio de esta pandemia, marcando tendencia al ofrecer una conferencia magistral con el tema actual, con el personaje de la cita de cada noche. El Dr. López-Pastel. Y es que las Monarcas del cabaret montaron su muy particular conferencia para enfrentar preguntas y preparar su reporte actualizado de cómo se mira y cómo se mueve “La Curva de la Estupidez”, durante la pandemia del Covid 19. Adquiere tus boletos aquí en: https://boletopolis.com/es/evento/17511LAS DINOSAURIAS TAMBIÉN ROBAN¿Es usted de las personas que piensan que merece abundancia? ¿Podría gastarse del erario 8 millones de pesos en un año? ¿Le gustaría tener una mansión?Pues para que salga con una sonrisa de Primera Dama, recomendamos no perderse este espectáculo politicómico, morbochismoso, ironimágico, musicachondo y provocabrón.Olvídese del muro, del TLC, de las reformas, del gasolinazo y de todas esas frivolidades y mejor venga a ver a estas mujeres brillantes, perversas y candentes quienes son las primeras damas. Adquiere tus boletos aquí:PETIT CABARET: HISTORIAS DE UNA MUJER PEQUEÑAEste espectáculo de Nora Huerta aborda de manera lúdica la vida de Clarita, una “mujer sola” tímida y nerviosa de ojos pequeños, manos pequeñas, piernas pequeñas, pero con un gran deseo: conquistarse a sí misma.¿Qué hace una mujer sola? Después de consolar a su madre y de convencerse a sí misma de que el mundo no se acaba si no se tiene a un buen amante, una mujer sola, se sacude los miedos, se toma un buen baño, escucha su radionovela favorita y se dedica a relajarse, a fantasear, a disfrutar y termina por conquistarse a ella misma. Adquiere tus boletos aquí:CONCIERTO LATINOAMÉRICA HERMOSAPara los que gustan del disfrute musical para su esparcimiento, este maravilloso concierto es el idóneo, pues brinda la oportunidad de escuchar las canciones favoritas de Latinoamérica, disfrutando de la magnífica voz y guitarra del Tenor Rodrigo Garciarroyo; acompañado en la voz, guitarra y piano del barítono mexicano Enrique Ángeles; complementándose entrañablemente con la voz de Carolina Vidal. Adquiere tus boletos aquí en: https://boletopolis.com/es/evento/17512PIMPILENCHAS,CONCIERTO PANDÉMICOEn una noche que promete ser digitalmente musical, ahora en El Vicio virtual, ese dueto inolvidable de amplio repertorio y poco criterio; se presenta en una función muy especial, con un concierto pandémico profundamente heterosexual.Y para celebrar la vida, y el que sigamos [email protected] , Las Pimpilenchas (Ana Francis Mor y Marisol Gasé) interpretan los más románticos éxitos que han inundado muchos corazones, desde la perspectiva irónica y sarcástica del teatro cabaret. Adquiere tus boletos aquí en: https://boletopolis.com/es/evento/17510CÓMO DECONSTRUIRSE DEL PATRIARCADO Y VENIRSE EN EL MOMENTOLa Teatrera Solitaria presenta esta conferencia magistral, con la Dra. Brunetta Annunziata -aclamada psicóloga feminista- con la que nos reta a ponernos las gafas moradas y, a través del placer, iniciar nuestro camino hacia la deconstrucción.¿Lo logrará? ¿Estaremos preparades? Adquiere tus boletos aquí para descubrirlo:LUCY, REVOLUCIONARIAEste es un monólogo documental que nos hablará sobre la historia de las mujeres para tratar de responder: ¿Qué nos han ocultado en la historia sobre las mujeres? ¿Qué papel hemos jugado? ¿Por qué se ha querido ocultar? Con diversos personajes.Cecilia Sotres, acompañada del multifacético Yurief Nieves; nos muestra el papel de las mujeres, además de, en la historia, en la ciencia y en la vida en general. Adquiere tus boletos aquí en: https://boletopolis.com/es/evento/17498VEN CLARIDARKS.En un Chuliverso que se repite infinitamente, Las Reinas Chulas, junto con la gran actriz Conchi León; intentan cambiar el curso de las cosas en México, hasta saber si Adán y Eva son para los mexicanos, como Cortés y La Malinche o Lozoya y Chayito Robles.Descubre cómo encontraron su propio génesis en el cruce subterráneo del Metro La Raza, en el que viajan al pasado para corregir las huellas del dolor y evitar que volvamos a la esclavitud de la Dictadura Perfecta. Adquiere tus boletos aquí en:LA CASA DE PAPEL DE BAÑOAtrévete a vivir esta gran aventura junto a la plana mayor de la banda de la máscara de Frida: Tepito (Nora Huerta), Jalostotitlán (Marisol Gasé), Pénjamo (Cecilia Sotres) y su cómplice yucateca Chiquidzonot (Conchi León); con La Profesora (Ana Francis) desorganizándolas en todo momento.Con este espectáculo nuestras chulas monarcas traspasan fronteras para transportarnos y permitirnos acompañarlas a realizar el espectacular robo de tooooodo el papel higiénico, para producir papel morado feminista. Adquiere tus boletos aquí en: https://boletopolis.com/es/evento/17496SUSTORELA POLÍTICA MEXICANALas Reinas Chulas están más políticas que nunca y acompañadas de la gran actriz, Gabriela de la Garza, explotan todas sus facetas de imitadoras recreando desde: una Fifí Téllez, un Gilberto Lozasno, un Claudio X González; hasta un Chelito Ebrart, un Peje Manuel, y un sin número de parodias e imitaciones.Pastorela que transcurre entre diablos, ángeles, peregrinos y villancicos se muestran las peripecias que un Rey Mago desempleado y una acarreada teporocha profesional tienen que pasar para adorar al Niño. Adquiere tus boletos aquí:“Festejemos la vida quedándonos en casa… con el Cabarezoom de Las Reinas Chulas. Todas estas funciones son en Modalidad a la Carta, compra tus boletos y velos cuando quieras, pues tú eliges el día y la hora. El costo es solo una sugerencia, pues el precio lo pones tú, de 100 pesos en adelante, para apoyar a este grupo artístico que ofrece esta propuesta virtual de esparcimiento.