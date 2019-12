Las Vigas también solicita auxilio por bajas temperaturas

El alcalde de Las Vigas de Ramírez, Alejandro Lino Cruz Romero, solicitó el apoyo del Gobierno de Veracruz para proveer de insumos a las familias afectadas por las heladas registradas en las últimas horas.



"Se requieren cobijas, colchonetas, láminas y ropa abrigadora", dijo el Edil.



Indicó que el Ayuntamiento recibió, al momento, las solicitudes de apoyo de las congregaciones Loma de Tablas, Ranchillos, Tejocotal, El Llanillo, El Paisano, Toxtlacoaya, El Alto San Francisco y Aguasuelas.



La madrugada de este miércoles 18, el termómetro en Las Vigas descendió a tres grados por debajo del cero y por lo anterior, usuarios en redes sociales compartieron imágenes de escarcha y cencellada en la vegetación.



Por lo anterior, enfatizó que el Ayuntamiento y brigadas de Protección Civil realizan recorridos en el municipio para constatar las afectaciones.



"En este momento estoy bajando a las comunidades para ver la situación, ya Protección Civil anda caminando para ver como se encuentra la población con mucho frío y esperamos que no haya algún problemitas ahí", dijo.



Indicó que al momento no se han reportado personas fallecidas por la baja temperatura, ni refugiadas en los albergues municipales.



"Sí requerimos del apoyo de Gobierno del Estado y ojalá Protección Civil nos pueda ayudar a esta solicitud con el frío que está muy fuerte", dijo.



Alertó de la posibilidad de que el frío haya afectado los cultivos de papa y haba.



"Esperemos que en estos dos o tres días no presenten daños, además de los pastos para la ganadería que se secan", abundó.



Finalmente, confirmó que la contingencia por baja temperatura motivó el retraso de unas horas del festival de fin de año "Capital de la Navidad", en Las Vigas.