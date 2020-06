Esta semana se dio a conocer la aparición del libro Latinoamérica Queer, del escritor Héctor Domínguez Ruvalcaba, editado por Ariel, en su colección Fuera de Colección.



Doctorado en literatura hispánica por la Universidad de Colorado, en Boulder. Actualmente es profesor asociado en el departamento de español y portugués, de la Universidad de Texas en Austin, donde enseña Literatura y Cultura Queer en Latinoamérica, Modernismo Latinoamericano, así como temas de género en el cine latinoamericano.



Escritor fecundo que inicia su producción con la publicación de La Modernidad Abyecta. Formación de Discurso Homosexual en Latinoamérica, publicado por la Universidad Veracruzana en el año 2011; continúa Modernity and the Nation in Mexican Representations of Masculinity, publicado por Palgrave, en el año 2007.



Domínguez Ruvalcaba es coautor del libro Desmantelamiento de la Ciudadanía y Políticas de Terror en la frontera norte, México Eon-UAM, año 2011; también se le han ha editado los volúmenes Entre las duras Aristas de las Armas: Violencia y victimización en Ciudad Juárez, CIESAS: 2006; Gender Violence at the US-México Border, University of Arizona, 2010; y Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual, FONCA-Eón, 2012.



Héctor Domínguez Ruvalcaba ofrece una fresca perspectiva del tema Queer, que no es sólo un movimiento referente a la liberación del género, también es una búsqueda trasnacional para descolonizar el presente. En el libro reflexiona sobre la palabra gay, que no es sinónimo de homosexual, como lo señaló oportunamente el escritor Carlos Monsiváis.



La palabra queer, también es intraducible, tanto que el autor decide conservar el término en inglés, para no arriesgarse y perder alguno de los posicionamientos al optar por jotería, putedad o lo marica. El autor prefiere reflexionar en el campo de los estudios queer latinoamericanos que se han desarrollado desde dentro y fuera de la región, lo que implica una diversidad de acercamientos teóricos, de agendas políticas y archivos.



El enfoque del libro Latinoamérica Queer es la migración de los conceptos y las representaciones de queer, a lo largo del continente, con sus problemas de traducción, adaptación y resistencias epistemológicas.



El argumento central del texto es que los estudios queer latinoamericanos han asumido el reto de cruzar las barreras culturales y dificultades de traducción, abriendo un espacio para una comunidad intelectual y transnacional, que parte del análisis de las identidades pre-gay, la política LGBTI, el multiculturalismo y el uso de la teoría queer para comprender expresiones culturales y políticas, que conciben al cuerpo, más allá de la sexualidad y el género.



Qué mejor manera de iniciar el otoño, que con la aparición de un nuevo texto, el escritor Héctor Domínguez Ruvalcaba nos informa que Latinoamérica Queer ya está en las librerías nacionales.