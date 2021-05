Laura Bozzo podría ser la próxima presidenta del DIF de Paso de Ovejas

La conductora de televisión Laura Bozzo evaluará la invitación de Luis Armando Lozano Acosta, candidato del PES a la Presidencia Municipal de Paso de Ovejas para que presida de manera honorífica el DIF en caso de ganar la contienda electoral.



La conductora del programa “Laura de América”, aseveró que lo más impresionante para ella es percatarse del estado de abandono en que se encuentra el municipio.



En su cuenta de Instagram manifestó, “verdad me quede en schok, lo que más me impresionó es el abandono y los abusos que ahí se han cometido, repugna ver que un lugar tan hermoso esté a su suerte y solo por eso por la rabia que me produce ver que el presupuesto se use en todo menos en infraestructura, me animaría a aceptar para poner orden y, que quede claro, es honorífico no pagado”.



Agregó que mañana dará a conocer su respuesta al candidato, ya que sostendrá una reunión con el candidato en la Ciudad de México, mientras tanto evalúa su respuesta.