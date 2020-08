Le dieron largas para recibirle solicitud para acceder a apoyo de programa social

Buenas tardes:



Solo para comentar con mucha pena y enojo de lo que muchas personas somos víctimas, pero pocas nos atrevemos a alzar la voz; ya basta que los programas de Beneficencia Social sean ahora en tiempos que se acercan las campañas, de Beneficencia Política.



El DIF Estatal publicó una convocatoria abierta para programas productivos y desarrollo a la vivienda, que se manejaría atreves de los DIF municipales, pero en Tlacolulan no saben nada y cuando te acercas a preguntar desconocen el tema y se deslindan diciendo que nadie les avisó nada.



Entiendo que en tiempo de pandemia solo busquen cumplir un reducido horario y de solo dos veces a la semana para recibir su paga, pero eso no implica que no puedan, como servidores públicos, tener al día sus responsabilidades o por lo menos un folder de recicle, de archivos con oficios que les turnan, le pueden poner "RECIBIDOS" (esto dado a que culpan que no llega la información por la falta de telecomunicaciones).



Bueno, pues en Tlacolulan no saben nada y se les respeta (hasta en los municipios existen categorías), pero resultaron peor los del DIF Estatal. Me trasladé a la ciudad de Xalapa creyendo que ellos serían otro nivel y sí lo son, primero no te dejan pasar sin previa cita, algo entendible y justificable, no debemos infectar del virus a los altos mandos, “ok”.



Llamé de afuera y un joven muy amable me dijo "ahora mismo salgo a atenderte", una hora más tarde volví a llamar y me dijo "entramos a una reunión pero envío a alguien" y una hora más tarde ya todos se habían retirado a comer, en conclusión esperé HORAS y nadie me atendió (lo acepto, no tenía previa cita) pero, eso señores, se llama grandes estrategias en las políticas públicas, es decir, te trato bien, te hago entender que me importas y te ignoro y está bien, como le dije al joven, entiendo que tu tiempo vale más que el mío y finalmente la necesitada aquí soy yo.



El día de hoy me comuniqué nuevamente y dijeron "ya turnamos tu caso en un oficio"; acabo de entrar al sistema Burócrata Estatal, a ver a quién se le queda la bolita, la convocatoria se cierra mañana y mi oficio va a estar todavía en firma del asesor, del asistente, del secretario, de la presidenta del DIF (todo por una lámina).



Por eso ahórrense su tóner y su papel y la tinta de su bolígrafo caro para firmar oficios y compren una lámina extra para sus programitas. Solo quiero que me respondan una sola cosa:



¿Señor gobernador Cuitláhuac, señor presidente Andrés Manuel, a dónde me dirijo por la ayuda social, desinteresada, libre de corrupción, que tanto usaron de bandera?



Mi nombre es Maribel Santiago Alonso, habitante de la localidad de El Fresno, perteneciente al hermoso municipio de Tlacolulan.



Espero su amable respuesta.





Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)