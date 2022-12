Le faltan medicamentos a Veracruz, asegura asociación civil

Un desabasto de medicamentos en Veracruz mayor al 30 por ciento denunció la organización de ayuda a pacientes, Nariz Roja A.C.Así, la agrupación refiere que con corte al 26 de diciembre, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) emitió órdenes de suministro por 45 millones 120 mil 453 piezas, sin embargo, la entidad veracruzana sólo ha recibido 31 millones 572 mil 385 piezas para atender a la población sin acceso a la seguridad social.Esto equivale a suministro de 70 por ciento, aunque ligado a un desabasto de 30 por ciento, exhibió Nariz Roja a partir de la información proporcionada por el INSABI.A nivel nacional, Coahuila, Zacatecas y Nayarit cargan con el mayor desabasto, a razón de 47.6 por ciento; 37.9 por ciento y 32 por ciento; con el menor desabasto Aguascalientes, Guanajuato y Nuevo León.“La pobreza en los hospitales se ha normalizado: el que no haya papel de baño, que no haya algodón, que no haya agujas, que dé pena ajena ver las instalaciones de los hospitales” refirió el presidente de la asociación, Alejandro Barbosa.El activista añadió que nivel nacional y en la última semana de diciembre el desabasto es mayor al 25 por ciento, es decir: durante todo el 2022 el INSABI no cubrió al cien por ciento el suministro en las farmacias de hospitales y clínicas públicas.Alertó que se corre en riesgo de continuar con dicho desabasto durante 2023, y en todo caso no se pueda solucionar dicha carencia.